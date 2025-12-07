Partidos del 7 de diciembre: Mexicanos en el extranjero, F1 y la NFL

El futbol internacional tiene un día de intensa actividad, tras la definición de la Final en el Futbol Mexicano. Diversos futbolistas mexicanos con la posibilidad de minutos con sus respectivos equipos.

La Fórmula 1 define al campeón en el Gran Premio de Abu Dhabi y la NFL continúa su actividad con la Semana 14.

En la Liga de Rusia, PFC Sochi enfrenta al Lokomotiv de César Montes, el compromiso arranca a las 7:30 AM en el Centro de México, 8:30 AM en el Este y 5:30 AM en el Pacífico, de los Estados Unidos.

En la Liga de Chipre, Omonia Aradippou se mide a AEL Limassol del guardameta Guillermo Ochoa. Rueda el balón a las 9:00 AM en el Centro de México, 7:00 AM en el Pacífico.

En la Liga Premier, Fulham ante Crystal Palace, el mexicano Raúl Jiménez con la posibilidad de sumar minutos con su escuadra. El juego inicia a las 10:30 AM en el Centro de México, 11:30 AM en el Este y 8:30 AM en el Pacífico.

En la Liga de Grecia, AEK vs. Atromitos, Orbelín Pineda salta a la cancha con su escuadra en punto de las 13:00 horas en el Centro de México, 14:00 horas en el Este y 11:00 AM en el Pacífico.

Partidos del domingo 7 de diciembre del 2025

NFL

Blitz: Toda la actividad del futbol americano en una sola pantalla en punto de las 12:00 PM en el Centro de México y lo podrás ver por Canal 9 y la plataforma digital ViX.