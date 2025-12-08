    Futbol

    Mercedes Roa fue víctima de agresiones en las calles de Marsella y es hospitalizada

    Los medios de comunicación locales dieron a conocer la noticia y explicaron lo sucedido con la influencer mexicana.

    Por:
    Alonso Ramírez
    Video ¡Brutal! Influencer mexicana es atacada en Francia y es hospitalizada

    Mercedes Roa, influencer mexicana, conocida por su contenido y amor al futbol, fue atacada en Marsella, Francia y tuvo que ser hospitalizada por las heridas que le causaron.

    Este lunes, medios locales dieron a conocer la noticia de que la influencer mexicana, había sido atacada en las calles de Marsella después de asistir a un evento benéfico deportivo.

    “Después de un evento de caridad relacionado a la Universe League en el estadio Velodrome de Marsella, organizado por uno de los sobrinos de Zinedine Zidane. Después del evento, Mercedes Roa y sus amigos fueron agredidos en el barrio de l'Opéra, en compañía de un amigo mexicano y dos franceses; esperaba un taxi a las 6 de la mañana”.

    “Uno de sus amigos se acercó a un grupo de jóvenes para pedirles fuego para encender su cigarro, pero fue agredido por cuatro personas. Roa y otra chica, de la que se desconoce su identidad, fueron en auxilio de este amigo y contuvieron la riña, pero no sin llevarse algunas agresiones”, relataron en BFM Marseille Provence.

    “La policía llegó rápidamente debido a la alerta lanzada por los operadores del centro de supervisión urbana que vieron el suceso mediante cámaras en las calles. Los policías municipales lograron atrapar a 3 de los 4 agresores: dos menores de edad y un adulto, todos alcoholizados”, las investigaciones revelaron que los individuos portaban un arma punzocortante.

    “El grupo de seguridad pública de los Marines-Pompiers (Marines-Bomberos) llevaron al hospital tanto a la influencer como a los otros agredidos para ser revisados. Salieron de ahí al poco tiempo y procedieron a acudir a la comisaría local para levantar la denuncia correspondiente”.

    Mercedes Roa estuvo presente en el sorteo del Mundial 2026 el pasado viernes, así lo compartió en sus redes sociales.

