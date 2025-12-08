Futbol Ratifican a Luis Fernando Tena como técnico de Guatemala El estratega mexicano no pudo llevar a los chapines a su primer mundial.

Por: Raúl Martínez

Luego de que Guatemala no lograra clasificarse al Mundial del 2025, la federación de futbol de aquel país tomó la decisión de mantener el proyecto de Luis Fernando Tena al frente del combinado chapín.

A través de un comunicado se dio a conocer que el estratega mexicano estará al frente de la selección para el proceso de del 2026 al 2030.

“La Federación de Futbol de Guatemala confirma la continuidad del director técnico Luis Fernando Tena al mando de la Selección Nacional de Guatemala para el proceso 2026-2030”, señala el comunicado publicado en redes sociales.

“El profesor Tena continuará de forma directa con la conducción, manejo y preparación de la Selección de Guatemala”, detalla el comunicado de la Federación guatemalteca.

Luis Fernando Tena tomó el mando de la selección de Guatemala en el 2021 para tratar de llevar a los chapines al Mundial del 2026, sin embargo, no pudo llevar al combinado a su primera Copa del Mundo y a pesar de esto el mexicano expresó su deseo de mantenerse como el técnico nacional.

Con la selección de Guatemala, Luis Fernando Tena suma 23 victorias, 15 empates y 21 derrotas y llevó a los chapines a las Semifinales de la Copa Oro 2025.