Video Neymar salva a Santos de descender en el Brasileirao

El Santos de Brasil, equipo liderado por Neymar se salvó del descenso esta tarde al vencer al Cruzeiro por marcador de 3-0, además se clasificó para la siguiente Copa Sudamericana.

Después de una temporada turbulenta, en la que estuvieron siempre en peligro de perder la categoría desde su regreso a la primera división, finalizaron en lugar 12 de la clasificación con 47 puntos.

PUBLICIDAD

Thaciano marcó un doblete en el partido de esta tarde, primero al 26 y después a los 28 minutos, la cuenta la cerró Joao Schmidt para darle la alegría a la afición que se dio cita en el estadio Vila Belmiro.

Tras el pitazo final, los jugadores de Santos festejaron con euforia, Neymar, quien fue fundamental en los últimos encuentros, no paró de cantar junto con la grada, momentos que fueron capturados por las cámaras.

Da Silva Santos Júnior tuvo muchos problemas por lesión este año con el Santos, pero al final pudo tener el impulso final para salvar al club de sus amores.

En la otra punta de la clasificación, los equipos que descendieron son el Sport Recife, con 17 puntos, el Juventude, con 35, Fortaleza y Ceará, con 43 unidades cada uno.

Por otro lado, ascienden a primera división el Coritiba, el Athletico Paranaense, el Chapecoense y el Remo.