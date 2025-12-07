    Santos

    Neymar y el Santos evitan el descenso en Brasil tras vencer al Cruzeiro

    El Peixe logró mantenerse en la primera división y clasificó a la Copa Sudamericana.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Neymar salva a Santos de descender en el Brasileirao

    El Santos de Brasil, equipo liderado por Neymar se salvó del descenso esta tarde al vencer al Cruzeiro por marcador de 3-0, además se clasificó para la siguiente Copa Sudamericana.

    Después de una temporada turbulenta, en la que estuvieron siempre en peligro de perder la categoría desde su regreso a la primera división, finalizaron en lugar 12 de la clasificación con 47 puntos.

    PUBLICIDAD

    Thaciano marcó un doblete en el partido de esta tarde, primero al 26 y después a los 28 minutos, la cuenta la cerró Joao Schmidt para darle la alegría a la afición que se dio cita en el estadio Vila Belmiro.

    Tras el pitazo final, los jugadores de Santos festejaron con euforia, Neymar, quien fue fundamental en los últimos encuentros, no paró de cantar junto con la grada, momentos que fueron capturados por las cámaras.

    Da Silva Santos Júnior tuvo muchos problemas por lesión este año con el Santos, pero al final pudo tener el impulso final para salvar al club de sus amores.

    En la otra punta de la clasificación, los equipos que descendieron son el Sport Recife, con 17 puntos, el Juventude, con 35, Fortaleza y Ceará, con 43 unidades cada uno.

    Por otro lado, ascienden a primera división el Coritiba, el Athletico Paranaense, el Chapecoense y el Remo.

    Video Neymar brilla y marca histórico Hat-Trick con Santos

    Más sobre Santos

    2:03
    Neymar salva a Santos de descender en el Brasileirao

    Neymar salva a Santos de descender en el Brasileirao

    1 min
    Neymar marca Hat-Trick y Santos sale de la zona de descenso del Brasileirao

    Neymar marca Hat-Trick y Santos sale de la zona de descenso del Brasileirao

    1 min
    Neymar reacciona de mala forma tras ser sustituido en el juego ante Flamengo

    Neymar reacciona de mala forma tras ser sustituido en el juego ante Flamengo

    1:30
    ¡Terrible! Así reaccionó Neymar al ser sustituido en derrota del Santos

    ¡Terrible! Así reaccionó Neymar al ser sustituido en derrota del Santos

    1:31
    Advertencia: imágenes sensibles. Revelan video de muerte de jugador

    Advertencia: imágenes sensibles. Revelan video de muerte de jugador

    Relacionados:
    SantosNeymarFutbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Desastre en familia
    Sonoro - Los sonidos de una generación
    Gratis
    Tigres: La historia perfecta
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX