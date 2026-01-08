Futbol Partidos del viernes 9 de enero: Arranca el Clausura 2026 de la Liga MX La actividad del fin de semana inicia con emocionantes encuentros en todos los frentes.

El fin de semana llegó y con ello la actividad futbolística a lo largo del mundo, y destacan la actividad de los mexicanos en el extranjero, la Copa Africana de Naciones y, por supuesto, el inicio del Clausura 2026 de la Liga MX.

Todo empieza con los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones con los duelos entre Mali vs. Senegal, y Camerún vs. Marruecos.

Más tarde, Guillermo Ochoa y el AEL reciben al Omonia en la actividad de la Liga de Chipre y el Dordrecht de Stephano Carrillo enfrenta al Helmond en la Eerste Divisie en Países Bajos.

Finalmente, el Clausura 2026 en México abre actividad con los duelos entre Mazatlán vs. Juárez, Tijuana vs. América, Atlas vs. Puebla.

Partidos de hoy viernes 9 de enero del 2025

Copa Africana Naciones

- Mali vs. Senegal - El partido inicia a las 10:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 am ET, a las 10:00 am CT y a las 8:00 am PT.

- Camerún vs. Marruecos - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a las 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

Liga de Chipre

- AEL vs. Omonia - El partido inicia a las 11:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:00 pm ET, a las 11:00 am CT y a las 9:00 am PT.

Eerste Divisie

- Dordrecht vs. Helmond - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a las 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

Liga MX

- Mazatlán vs. Juárez - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

- Tijuana vs. América - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 pm ET, a las 9:00 pm CT y a las 7:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

- Atlas vs. Puebla - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 pm ET, a las 9:00 pm CT y a las 7:00 pm PT. El juego lo podrás ver tanto en los Estados Unidos como en México a través de ViX.