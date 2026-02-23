    Futbol

    Ronaldinho y Marcelo protagonizan épico momento en el Clásico de leyendas

    Los brasileños tuvieron un 'encontrón' en el partido que disputaron Barcelona y Real Madrid en Los Ángeles.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Ronaldinho se 'engancha' con Marcelo en Clásico de leyendas

    Ronaldinho y Marcelo protagonizaron un épico momento en el Clásico de Leyendas que disputaron Barcelona y Real Madrid este domingo en Los Ángeles.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Futbol

    Partidos de hoy lunes 23 de febrero: Mexicanos en el extranjero y Premier League
    1 mins

    Partidos de hoy lunes 23 de febrero: Mexicanos en el extranjero y Premier League

    Fútbol
    Presidente del Celaya nombra a los culpables de la tragedia en Veracruz
    1 mins

    Presidente del Celaya nombra a los culpables de la tragedia en Veracruz

    Fútbol
    ¡Ronaldinho asegura que ya no ve partidos completos de futbol!
    1 mins

    ¡Ronaldinho asegura que ya no ve partidos completos de futbol!

    Fútbol
    Presidente del Celaya señala a responsables de lo ocurrido en Boca del Río
    3:03

    Presidente del Celaya señala a responsables de lo ocurrido en Boca del Río

    Fútbol
    Sheffield Wednesday desciende en Inglaterra con 13 jornadas por disputarse
    1 mins

    Sheffield Wednesday desciende en Inglaterra con 13 jornadas por disputarse

    Fútbol
    ¡Estalla la violencia en partido de la Liga Premier en Veracruz!
    1 mins

    ¡Estalla la violencia en partido de la Liga Premier en Veracruz!

    Fútbol
    Cristiano Ronaldo recibe bisht en Arabia Saudita, similar al vistió Messi al ganar el Mundial en Qatar
    1 mins

    Cristiano Ronaldo recibe bisht en Arabia Saudita, similar al vistió Messi al ganar el Mundial en Qatar

    Fútbol
    Partidos hoy domingo 22 de febrero: concluye la Jornada 7 de Liga MX
    1 mins

    Partidos hoy domingo 22 de febrero: concluye la Jornada 7 de Liga MX

    Fútbol
    Partidos del 20 de febrero: Liga MX y mexicanos en el exterior
    2 mins

    Partidos del 20 de febrero: Liga MX y mexicanos en el exterior

    Fútbol
    Luciano Spalletti se desvive en elogios por el Chucky y quiere verlo en Europa
    2 mins

    Luciano Spalletti se desvive en elogios por el Chucky y quiere verlo en Europa

    Fútbol

    El partido terminó con empate de 1-1 en el BMO Stadium. Javier Saviola abrió el marcador para el Barsa al minuto 4, mientras que David Barral lo empató para los merengues al 52’.

    Tras el empate, al minuto 73, Ronaldinho se ‘enganchó’ con Marcelo y lo empujó antes de que su compatriota cobrara un balón parado a favor del Real Madrid.

    Marcelo exageró el empujón y se dejó caer el césped lo que provocó la risa de Ronaldinho. El futbolista del Real Madrid se levantó de inmediato y le dio un beso y un abrazo a Dinho.

    La imagen causó nostalgia entre la afición del futbol al recordar los grandes enfrentamientos del Barcelona y Real Madrid en la época de los futbolistas brasileños, ambos retirados.

    Ronaldinho también se hizo viral en los últimos días al declarar que ya no ve partidos completos de futbol porque se pone nervioso y a la vez se enoja.

    En el Clásico de leyendas de Los Ángeles participaron exjugadores como Rafa Márquez, Marc Crosas, Fernando Navarro, Claudio Makélélé, Figo y Guti.

    Video ¡Ronaldinho asegura que ya no ve partidos completos de futbol!
    Relacionados:
    FutbolRonaldinhoMarceloBarcelonaReal Madrid

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX