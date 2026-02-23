Futbol Ronaldinho y Marcelo protagonizan épico momento en el Clásico de leyendas Los brasileños tuvieron un 'encontrón' en el partido que disputaron Barcelona y Real Madrid en Los Ángeles.

Video Ronaldinho se 'engancha' con Marcelo en Clásico de leyendas

Ronaldinho y Marcelo protagonizaron un épico momento en el Clásico de Leyendas que disputaron Barcelona y Real Madrid este domingo en Los Ángeles.

El partido terminó con empate de 1-1 en el BMO Stadium. Javier Saviola abrió el marcador para el Barsa al minuto 4, mientras que David Barral lo empató para los merengues al 52’.

Tras el empate, al minuto 73, Ronaldinho se ‘enganchó’ con Marcelo y lo empujó antes de que su compatriota cobrara un balón parado a favor del Real Madrid.

Marcelo exageró el empujón y se dejó caer el césped lo que provocó la risa de Ronaldinho. El futbolista del Real Madrid se levantó de inmediato y le dio un beso y un abrazo a Dinho.

La imagen causó nostalgia entre la afición del futbol al recordar los grandes enfrentamientos del Barcelona y Real Madrid en la época de los futbolistas brasileños, ambos retirados.

Ronaldinho también se hizo viral en los últimos días al declarar que ya no ve partidos completos de futbol porque se pone nervioso y a la vez se enoja.

En el Clásico de leyendas de Los Ángeles participaron exjugadores como Rafa Márquez, Marc Crosas, Fernando Navarro, Claudio Makélélé, Figo y Guti.