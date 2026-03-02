Futbol 'Chicharito' Hernández habla con su conciencia en un video publicado en redes sociales Javier lo publicó en Instagram y Santiago Giménez, atacante del AC Milan, lo aplaudió.

Video Chicharito regresa con video en el que habla con su conciencia



Javier 'Chicharito' Hernández no deja un día sin generar polémica y este martes publicó un video en sus redes sociales en el que habla con su conciencia y al que Santiago Giménez reaccionó con un emoji de aplauso.

El video inicia con el jugador regresando a una habitación y con una serie de enunciados negativos en inglés y con subtítulos en español en el que se dice así mismo: "Eres un pésimo jugador de futbol, eres un mal padre. Estás decepcionando a todo un país que cree en ti, eres fraude, eres viejo, estás acabado" y más linduras por el estilo.

Descontentó, apesadumbrado sale a un balcón y podemos darnos cuenta que está en una playa paradisiaca, y entonces su conciencia le habla.

"Soy tu conciencia. He intentado hablarte por mucho tiempo, pero has estado ocupado tratando de ser todo para todos. Nunca lo lograrás. Nunca satisfarás a todos. Solo hay una persona en la que debes enfocarte. Déjame mostrarte como es un día cuando complaces a la única persona que realmente importa... tú mismo".

De pronto cae en la cama y emprende un viaje por el universo para despertar en la cama.

"Hoy será un gran día" se dice y añade "papacito" al espejo y más frase motivacionales mientras sale de la habitación contento y bailando, y emprende su día con alegría haciendo ejercicio y angeles en la arena. Cierra el video con la frase: "Enfócate en ti".

Al video del jugador que salió recientemente de Chivas y que al momento no tiene club, reaccionaron distintas personalidades como Marc Crosas que le escribió: "Papacito" y Santiago Giménez que comentó únicamente con un emoji de aplauso.

Javier Hernández es el máximo goleador de la Selección Mexicana con 52 goles y a lo largo de su carrera ha jugado en clubes como Real Madrid, Manchester United, Bayern Leverkusen, LA Galaxy y su más reciente equipo fue Guadalajara de la Liga MX.

Ahí tras su llegada en enero del 2024, anotó cuatro goles hasta su partida en diciembre del 2025.