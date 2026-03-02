    Futbol

    'Chicharito' Hernández habla con su conciencia en un video publicado en redes sociales

    Javier lo publicó en Instagram y Santiago Giménez, atacante del AC Milan, lo aplaudió.

    Omar Carrillo
    Video Chicharito regresa con video en el que habla con su conciencia


    Javier 'Chicharito' Hernández no deja un día sin generar polémica y este martes publicó un video en sus redes sociales en el que habla con su conciencia y al que Santiago Giménez reaccionó con un emoji de aplauso.

    El video inicia con el jugador regresando a una habitación y con una serie de enunciados negativos en inglés y con subtítulos en español en el que se dice así mismo: "Eres un pésimo jugador de futbol, eres un mal padre. Estás decepcionando a todo un país que cree en ti, eres fraude, eres viejo, estás acabado" y más linduras por el estilo.

    Descontentó, apesadumbrado sale a un balcón y podemos darnos cuenta que está en una playa paradisiaca, y entonces su conciencia le habla.

    "Soy tu conciencia. He intentado hablarte por mucho tiempo, pero has estado ocupado tratando de ser todo para todos. Nunca lo lograrás. Nunca satisfarás a todos. Solo hay una persona en la que debes enfocarte. Déjame mostrarte como es un día cuando complaces a la única persona que realmente importa... tú mismo".

    De pronto cae en la cama y emprende un viaje por el universo para despertar en la cama.

    "Hoy será un gran día" se dice y añade "papacito" al espejo y más frase motivacionales mientras sale de la habitación contento y bailando, y emprende su día con alegría haciendo ejercicio y angeles en la arena. Cierra el video con la frase: "Enfócate en ti".

    Al video del jugador que salió recientemente de Chivas y que al momento no tiene club, reaccionaron distintas personalidades como Marc Crosas que le escribió: "Papacito" y Santiago Giménez que comentó únicamente con un emoji de aplauso.

    Javier Hernández es el máximo goleador de la Selección Mexicana con 52 goles y a lo largo de su carrera ha jugado en clubes como Real Madrid, Manchester United, Bayern Leverkusen, LA Galaxy y su más reciente equipo fue Guadalajara de la Liga MX.

    Ahí tras su llegada en enero del 2024, anotó cuatro goles hasta su partida en diciembre del 2025.

    Video ¿Chicharito se sintió más cómodo en Manchester y Real Madrid que en Chivas? Esto dijo
