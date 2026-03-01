    Futbol

    Munir El Haddadi relata cómo salió de Irán tras ataques de Estados Unidos

    Este jugador tuvo que vivir toda una odisea para salir del conflicto bélico en Medio Oriente.

    Por:Antonio Quiroga
    Video Munir El Haddadi vive angustiosa salida de Irán debido a la guerra en Medio Oriente

    Munir El Haddadi, campeón de la Champions League con el Barcelona de Lionel Messi, relató la odisea que vivió para salir de zona de guerra en Irán por ataques de Estados Unidos e Israel.

    El conflicto en Medio Oriente ya provocó la suspensión temporal de la Finalissima 2026 con el partido de España vs. Argentina, así como otro tipo de eventos deportivos en este mes de marzo.

    MUNIR Y SU HUIDA DE IRÁN POR LA GUERRA


    Munir El Haddadi posteó a través de sus redes sociales un mensaje para tranquilizar a familiares, amigos y seguidores al saber que se encontraba en Irán.

    Munir, actualmente milita con el Esteghlal FC, que recientemente el pasado viernes derrotó 2-1 en casa al Fajr Sepasi FC para mantenerse como líder de la competencia liguera local.

    El delantero, que brilló en su momento con el Barça de Messi, cuenta con 30 años y afirmó que tuvo que manejar varias horas para traladarse a Turquía y de ahí tomar un vuelo rumbo a España.

    "Quiero agradecer todos los mensajes y la preocupación por mi situación en Irán. Ayer la intención era salir del país vía aérea, pero finalmente nos evacuaron del avión y no pudimos despegar.

    " El club me proporcionó un coche para poder salir del país por carretera y, gracias a eso, pude cruzar la frontera sin problemas. En este momento me encuentro a salvo en Turquía y en las próximas horas llegaré a España", posteó el jugador en su cuenta de Instagram.

    Munir no es el único caso de deportistas que han tratado de salir de Irán en las últimas horas. Hasta el momento varios lograron el cometido y no han existido lamentables noticias sobre alguno que no haya podido hacerlo.

    Video Desde Irán ven "improbable" su participación en el Mundial 2026
    Munir El Haddadi

