Concacaf W Qualifiers Partidos de hoy lunes 2 de marzo: México Clasificatorias W de Concacaf y el Real Madrid México salta a la cancha enfrentando a Santa Lucía en Concacaf, Real Madrid recibe al Getafe, en España.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¡Hechizo de la Maga Ovalle! El segundo del Tri Femenil

En la Serie A tendremos doble actividad con los cotejos Pisa ante Bolonia y Udinese que se mide a la Fiorentina. El primer cotejo inicia a las 11:30 AM (12:30 PM ET, 9:30 AM PT). El segundo arranca a las 13:45 en México, 14:45 ET y 11:45 AM PT).

PUBLICIDAD

El futbol de España cierra su jornada 26 con el encuentro entre el Real Madrid ante Getafe. El cuadro merengue sigue a la caza del Barcelona, que lidera la competición, el compromiso arranca a las 14:00 horas en México (15:00 ET, 12:00 PM PT, en los Estados Unidos).

Partidos del lunes 2 de marzo del 2026

W Concacaf Qualifiers

Santa Lucía vs. México El duelo arranca a las 13:00 horas en el Centro de México, 14:00 hora del Este y 11:00 AM en el Pacífico, de los Estados Unidos.

El compromiso lo verás en los Estados Unidos a través de TUDN, la app de tudn.com y la plataforma digital ViX.