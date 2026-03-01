    Concacaf W Qualifiers

    Partidos de hoy lunes 2 de marzo: México Clasificatorias W de Concacaf y el Real Madrid

    México salta a la cancha enfrentando a Santa Lucía en Concacaf, Real Madrid recibe al Getafe, en España.

    Baudelio García Espinosa
    Video ¡Hechizo de la Maga Ovalle! El segundo del Tri Femenil

    En la Serie A tendremos doble actividad con los cotejos Pisa ante Bolonia y Udinese que se mide a la Fiorentina. El primer cotejo inicia a las 11:30 AM (12:30 PM ET, 9:30 AM PT). El segundo arranca a las 13:45 en México, 14:45 ET y 11:45 AM PT).

    El futbol de España cierra su jornada 26 con el encuentro entre el Real Madrid ante Getafe. El cuadro merengue sigue a la caza del Barcelona, que lidera la competición, el compromiso arranca a las 14:00 horas en México (15:00 ET, 12:00 PM PT, en los Estados Unidos).

    Partidos del lunes 2 de marzo del 2026

    W Concacaf Qualifiers

    Santa Lucía vs. México El duelo arranca a las 13:00 horas en el Centro de México, 14:00 hora del Este y 11:00 AM en el Pacífico, de los Estados Unidos.
    El compromiso lo verás en los Estados Unidos a través de TUDN, la app de tudn.com y la plataforma digital ViX.

    Nicaragua vs. Jamaica. El juego inicia a las 18:00 horas en el Centro de México, 19:00 hora del Este y 16:00 hora del Pacífico.
    El compromiso lo verás en los Estados Unidos a través de TUDN, la app de tudn.com y la plataforma digital ViX.

