Partidos de hoy sábado 28 de febrero: Mexicanos en el extranjero y Jornada 8 Liga MX
Julián Quiñones, Johan Vásquez, Obed Vargas podrían ver actividad con sus equipos; en México destacan Toluca vs. Chivas, América vs. Tigres y Monterrey vs. Cruz Azul.
La actividad deportiva de este sábado comienza temprano en Rusia con el partido Lokomotiv vs. FC Pari Nizhniy, César Montes podría ver minutos. El compromiso inicia a las 8:00 AM en México, (9:00 ET, 6:00 AM PT).
En Arabia Saudita, Al-Qadisiya vs. Al Taawon, el mexicano Julián Quiñones querrá incrementar su cuota de goles. El silbatazo inicial es a las 13:00 en México, (14:00 en el ET, 11:00 AM PT)
En la Serie A, Inter de Milan recibe al Genoa de Johan Vásquez a las 13:45 en México (14:45 en ET, 11:45 AM en PT)
En LaLiga, Barcelona recibe a Villarreal a las 9:15 AM en México, (10:15 AM en ET, 7:15 AM en PT).
Real Oviedo vs. Atlético de Madrid a las 14:00 horas en México, (15:00 en ET, 12:00 PM en PT).
Partidos del sábado 28 de febrero del 2025
Liga MX
Atlético de San Luis vs. Puebla Rueda el balón a las 17:00 horas en México, (18:00 ET, 15:00 PT).
El partido lo podrás ver en México y los Estados Unidos a través de la plataforma ViX.
Toluca vs. Chivas. Inicia el compromiso a las 17:00 horas en México, (18:00 ET, 15:00 PT).
El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por TUDN, la app de tudn.com y la plataforma ViX.
León vs. Necaxa: Arranca a las 19:00 horas en México, (20:00 ET, 17:00 PT).
En los Estados Unidos podrás seguir las acciones a través de la plataforma ViX.
Monterrey vs. Cruz Azul Inicia a las a las 19:00 horas en México, (20:00 ET, 17:00 PT).
En México podrás ver el encuentro por Canal 5, TUDN y ViX.
En los Estados Unidos por TUDN, la app de TUDN y ViX.
América vs. Tigres: L a última función futbolera se pone en marcha a las 21:00 horas en México, (22:00 ET, 19:00 PT).
En México podrás ver el encuentro por Canal 5, TUDN y ViX.
En los Estados Unidos por TUDN, la app de TUDN y ViX.