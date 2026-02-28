    Liga MX

    Partidos de hoy sábado 28 de febrero: Mexicanos en el extranjero y Jornada 8 Liga MX

    Julián Quiñones, Johan Vásquez, Obed Vargas podrían ver actividad con sus equipos; en México destacan Toluca vs. Chivas, América vs. Tigres y Monterrey vs. Cruz Azul.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    Video La J8 del Clausura 2026 podría generar cambios en la tabla general

    La actividad deportiva de este sábado comienza temprano en Rusia con el partido Lokomotiv vs. FC Pari Nizhniy, César Montes podría ver minutos. El compromiso inicia a las 8:00 AM en México, (9:00 ET, 6:00 AM PT).

    En Arabia Saudita, Al-Qadisiya vs. Al Taawon, el mexicano Julián Quiñones querrá incrementar su cuota de goles. El silbatazo inicial es a las 13:00 en México, (14:00 en el ET, 11:00 AM PT)

    En la Serie A, Inter de Milan recibe al Genoa de Johan Vásquez a las 13:45 en México (14:45 en ET, 11:45 AM en PT)

    En LaLiga, Barcelona recibe a Villarreal a las 9:15 AM en México, (10:15 AM en ET, 7:15 AM en PT).
    Real Oviedo vs. Atlético de Madrid a las 14:00 horas en México, (15:00 en ET, 12:00 PM en PT).

    Partidos del sábado 28 de febrero del 2025

    Liga MX
    Atlético de San Luis vs. Puebla Rueda el balón a las 17:00 horas en México, (18:00 ET, 15:00 PT).
    El partido lo podrás ver en México y los Estados Unidos a través de la plataforma ViX.

    Toluca vs. Chivas. Inicia el compromiso a las 17:00 horas en México, (18:00 ET, 15:00 PT).
    El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por TUDN, la app de tudn.com y la plataforma ViX.

    León vs. Necaxa: Arranca a las 19:00 horas en México, (20:00 ET, 17:00 PT).
    En los Estados Unidos podrás seguir las acciones a través de la plataforma ViX.

    Monterrey vs. Cruz Azul Inicia a las a las 19:00 horas en México, (20:00 ET, 17:00 PT).
    En México podrás ver el encuentro por Canal 5, TUDN y ViX.
    En los Estados Unidos por TUDN, la app de TUDN y ViX.

    América vs. Tigres: L a última función futbolera se pone en marcha a las 21:00 horas en México, (22:00 ET, 19:00 PT).
    En México podrás ver el encuentro por Canal 5, TUDN y ViX.
    En los Estados Unidos por TUDN, la app de TUDN y ViX.

