    Futbol

    Ryan Reynolds buscará comprar a un equipo de la Serie D del futbol de Brasil

    El actor canadiense quiere replicar el éxito que está teniendo con su equipo en Inglaterra.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    El actor Ryan Reynolds, mayormente conocido como Deadpool se mantiene interesado en el futbol y buscaría extender su imperio con un equipo del futbol de Brasil.

    Luego del éxito que ha tenido desde que adquirió al Wrexham FC del futbol galés, equipo que ha llegado a la Football Championship de Inglaterra (Segunda división inglesa), buscaría replicar eso en el futbol carioca.

    El equipo en discusión es el Santa Cruz FC, escuadra que juega en la Serie D de Brasil, la cuarta división y que tiene una historia con un Campeonato Brasileiro en la Serie C y una Copa Nordeste, además de múltiples títulos Pernambucanos.

    El conjunto carioca tiene 110 años de historia, una numerosa afición y un estadio al que le caben 45 mil personas, quienes cada partido como local abarrotan el inmueble.

    De lograrse este objetivo, podría ayudarle a mejorar la infraestructura, la calidad del plantel y dar a conocer al mundo al Santa Cruz FC, tal como lo hizo con el Wrexham. Equipo que se enfrentará al Chelsea dentro de la FA Cup.

    Reynolds también es parte de la sociedad de Necaxa de la Liga MX y propietario de La Equidad en el futbol colombiano.

    Video La épica reacción de 'Deadpool y Wolverine' al ver al Chelsea como rival
    Futbol

