    Futbol

    Munir El Haddadi muestra imágenes de los bombardeos en Irán que él mismo grabó

    Además, el jugador español del Esteghlal FC relató como salió de aquella nación luego del inicio del conflicto.

    Por:
    Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video Exjugador del Barcelona enseña imágenes de los bombardeos en Irán tomadas por él mismo


    Munir El Haddadi, exjugador del FC Barcelona y que milita actualmente en el Esteghlal FC del futbol iraní enseñó este domingo algunas imágenes de los bombardeos de Estados Unidos sobre aquella nación tomadas por él mismo y relató a El Chiringuito TV como salió del país.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Futbol

    Orbelín, titular y AEK iguala con Volos sobre el tiempo
    1 mins

    Orbelín, titular y AEK iguala con Volos sobre el tiempo

    Fútbol
    Munir El Haddadi relata cómo salió de Irán tras ataques de Estados Unidos
    1 mins

    Munir El Haddadi relata cómo salió de Irán tras ataques de Estados Unidos

    Fútbol
    Sydney Sweeney sorprende y muestra habilidades futbolísticas en pleno estadio europeo
    1 mins

    Sydney Sweeney sorprende y muestra habilidades futbolísticas en pleno estadio europeo

    Fútbol
    José Francisco Molina se convierte en técnico de la selección de Honduras
    1 mins

    José Francisco Molina se convierte en técnico de la selección de Honduras

    Fútbol
    Partidos de hoy viernes 27 de febrero: Inicia la Jornada 8 de Liga MX Clausura 2026
    1 mins

    Partidos de hoy viernes 27 de febrero: Inicia la Jornada 8 de Liga MX Clausura 2026

    Fútbol
    Casi lo lesionan: Fanático taclea a Leo Messi durante juego del Inter Miami en Puerto Rico
    1 mins

    Casi lo lesionan: Fanático taclea a Leo Messi durante juego del Inter Miami en Puerto Rico

    Fútbol
    Cristiano Ronaldo se suma al club de famosos que han comprado un equipo de futbol
    2 mins

    Cristiano Ronaldo se suma al club de famosos que han comprado un equipo de futbol

    Fútbol
    Cristiano Ronaldo compra al Almería y no se descarta que se retire ahí
    2 mins

    Cristiano Ronaldo compra al Almería y no se descarta que se retire ahí

    Fútbol
    Partidos del 26 de febrero: Mexicanos en torneos UEFA y Concacaf Champions Cup
    2 mins

    Partidos del 26 de febrero: Mexicanos en torneos UEFA y Concacaf Champions Cup

    Fútbol
    La Selección de El Salvador jugará un partido amistoso ante la escuadra de Pachuca
    1 mins

    La Selección de El Salvador jugará un partido amistoso ante la escuadra de Pachuca

    Fútbol

    Ya en tierra española, explicó que habían vencido a su último riva del torneo, 1-2 al Fajr Sepasi FC, y tenían unos días libres. Él y otros compañeros estaban en un avión y regresaban a España.

    "Estábamos en la pista para salir y nos dicen vamos a tener que bajarnos, un amigo me mandó un mensaje, 'han atacado no vas a llegar'. El tráfico que había no lo imaginas. Esperamos en un hotel enfrente del aeropuero en un hotel. Vino seguridad y nos preparó una Van para irnos juntos", explicó.

    Salieron temprano al día siguiente e hicieron 16 horas de camino hasta Turquía y de ahí ya voló a la península ibérica.

    "Pudimos salir a las siete e hicimos 16 horas más o menos en carretera. Jugué Parchís con un compañero. Dormí una hora, no puedes estar tranquilo, no puedes dormir, me desesperataba. Estás pendiente de los coches", continuó su relato.

    En medio de la pequeña charla, sacó su celular y mostró algunos videos de los bombardeos sobre Irán que el mismo grabó. Algún artefacto surcando el cielo y una imagen con humo y polvo a la distancia.

    "Lo importantes es que ya estoy aquí, ya con la familia por fin y a pensar que haremos en el futuro", concluyó.

    Munir El Haddadi es un jugador hispano-marroquí canterano del Barcelona y llegó a ser compañeros de Lionel Messi. Tiene 30 años, es mediocampista y también ha sido jugador del Sevilla y Valencia. El verano pasado se contrató con el Esteghlal FC.

    Video Munir El Haddadi vive angustiosa salida de Irán debido a la guerra en Medio Oriente
    Relacionados:
    FutbolFC BarcelonaMunir El Haddadi

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX