Futbol Munir El Haddadi muestra imágenes de los bombardeos en Irán que él mismo grabó Además, el jugador español del Esteghlal FC relató como salió de aquella nación luego del inicio del conflicto.

Munir El Haddadi, exjugador del FC Barcelona y que milita actualmente en el Esteghlal FC del futbol iraní enseñó este domingo algunas imágenes de los bombardeos de Estados Unidos sobre aquella nación tomadas por él mismo y relató a El Chiringuito TV como salió del país.

Ya en tierra española, explicó que habían vencido a su último riva del torneo, 1-2 al Fajr Sepasi FC, y tenían unos días libres. Él y otros compañeros estaban en un avión y regresaban a España.

"Estábamos en la pista para salir y nos dicen vamos a tener que bajarnos, un amigo me mandó un mensaje, 'han atacado no vas a llegar'. El tráfico que había no lo imaginas. Esperamos en un hotel enfrente del aeropuero en un hotel. Vino seguridad y nos preparó una Van para irnos juntos", explicó.

Salieron temprano al día siguiente e hicieron 16 horas de camino hasta Turquía y de ahí ya voló a la península ibérica.

"Pudimos salir a las siete e hicimos 16 horas más o menos en carretera. Jugué Parchís con un compañero. Dormí una hora, no puedes estar tranquilo, no puedes dormir, me desesperataba. Estás pendiente de los coches", continuó su relato.

En medio de la pequeña charla, sacó su celular y mostró algunos videos de los bombardeos sobre Irán que el mismo grabó. Algún artefacto surcando el cielo y una imagen con humo y polvo a la distancia.

"Lo importantes es que ya estoy aquí, ya con la familia por fin y a pensar que haremos en el futuro", concluyó.

Munir El Haddadi es un jugador hispano-marroquí canterano del Barcelona y llegó a ser compañeros de Lionel Messi. Tiene 30 años, es mediocampista y también ha sido jugador del Sevilla y Valencia. El verano pasado se contrató con el Esteghlal FC.