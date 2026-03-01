Liga MX Partidos de hoy domingo 1 de marzo: Día de futbol europeo y MLS Jornada de intensa actividad de embajadores mexicanos en el futbol europeo, a falta de partidos de Liga MX.

Los partidos de hoy domingo 1 de marzo abarcan, sobre todo, actividad en el futbol de Europa, con mucha actividad de mexicanos en el viejo continente.

Por si fuera poco, Lionel Messi e Inter Miami continúan su andar en los inicios de la campaña 2026 en la MLS, torneo en donde las 'Garzas' lograron el campeonato el torneo pasado.

Por esta ocasión, la Liga MX toma un 'descanso' dominical después de completar su actividad en viernes y sábado.

Partidos del domingo 1 de marzo del 2025

-PREMIER LEAGUE DE RUSIA

Dinamo vs. Sovétov (Luis Chávez): 4:00 del centro de México, 5am ET, 2am PT.

-SCOTTISH PREMIERSHIP

Rangers vs. Celtic (Julián Araujo): 6:00 del centro de México, 7am ET, 4am PT.

-PREMIER LEAGUE

Fulham vs. Tottenham (Raúl Jiménez): 8:00 del centro de México, 9am ET, 6am PT.

-SUPERLIGA DE GRECIA

Volos vs. AEK (Orbelín Pineda): 9:30 del centro de México, 11:30am ET, 8:30am PT.

PAOK vs. Asteras (Jorge Sánchez): 11:00 del centro de México, 12pm ET, 9am PT.

-LALIGA DE ESPAÑA