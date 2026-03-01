    Futbol

    Orbelín, titular y AEK iguala con Volos sobre el tiempo

    El mediocampista mexicano cumplió con una buena presentación y jugó 67 minutos.

    Omar Carrillo
    Orbelín Pineda y el AEK de Atenas igualaron a dos goles con el Volos en su visita de la Jornada 23 de la Superliga de Grecia.

    Y lo hicieron a los 90+8 con un gol de Filipe Revals.

    El duelo fue disputado en el Estadio Panthessaliko y el mediocampista mexicano cumplió con una buena actuación.

    Los goles del partido fueron obra de Maximiliano Comba, a los 14 minutos, y Jan Hurtado, a los 62, por los locales. Mientras, por el conjunto de la capital griega marcaron Barnabás Vargas, a los 34, y Filipe Revals, a los 90+8, cuando todó parecía definido.

    Pineda jugó 67 minutos y salió de cambio por Niclas Eliasson, dejó a su equipo cayendo 2-1.

    Con este resultado, AEK alcanzó 53 puntos y se ubica en la segunda posición del campeonato con los mismos puntos que el Olympiacos, pero con peor diferencia de goles.

    Su próximo encuentro de la Superliga de Grecia lo disputará el sábado 7 de marzo cuando reciba al AEL en el OPAP Arena.

