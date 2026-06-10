Futbol El Extra de México es Mundial… y ya recorre el país Corona se pone la camiseta por México y lanza la Caravana Corona rumbo a la Copa del Mundo.

Por: TUDN Síguenos en Google

Caravana Corona. Imagen Corona

México no solo juega los Mundiales, los transforma. Porque si hay algo que distingue a la afición mexicana ante el mundo es ese “extra” que no se mide… pero se siente en cada partido.

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El Extra de México es Mundial es más que una campaña de Corona: es una declaración de identidad. La de los fans que nunca dejan de creer, los que convierten cualquier lugar en estadio y los que hacen de cada partido una fiesta.

Y justo de esa esencia nace una iniciativa que busca llevar esa pasión a todos lados.

Caravana Corona: el Mundial llega a la gente

Rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, Corona se pone la camiseta por México y lanza la Caravana Corona, una experiencia que llevará la emoción del futbol a más de 62 municipios en los 32 estados del país.

Con pantallas, sillas y espacios pensados para reunirse, la Caravana transformará plazas públicas en verdaderos puntos mundialistas, donde miles de personas podrán vivir cada partido como si estuvieran en la tribuna.

Ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro, León y Mérida ya forman parte de este recorrido que conectará a comunidades enteras a través del futbol.

Un Mundial para todos

Con 400 transmisiones en vivo de los 104 partidos, familias, amigos y aficionados podrán compartir cada jugada, cada gol y cada momento del torneo.

Porque en México, el Mundial no se ve solo… se vive en comunidad.

Corona celebra así lo que hace único al país: su gente, su energía y su forma de vivir el futbol.