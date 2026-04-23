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    Partidos de hoy 23 de abril: Mexicanos en el extranjero y el Draft de la NFL

    Mateo Chávez salta a la cancha con AZ Alkmar y con el Anderlecht podría ver actividad César Huerta. La NFL tiene un capítulo especial con el Draft.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Video Fernando Mendoza, la estrella latina que busca conquistar la NFL

    La actividad deportiva en el mundo tiene un día tranquilo. Dos mexicanos podrían tener minutos de juegos, con sus respectivos equipos. En primera instancia, Mateo Chávez con el AZ Alkmar enfrenta a Go Ahead Eagles, en partido de la Jornada 31 de la Eredivisie.

    Mateo Chávez y su equipo acaban de proclamarse campeones de Copa, por lo que querrán seguir por el buen momento en la Liga.

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    El partido se pone en marcha a las 12:30 PM en el Centro de México (14:30 ET y 11:30 AM PT en los Estados Unidos).

    En la Liga de Bélgica, STVV recibe al Anderlecht, donde milita César ‘Chino’ Huerta. El compromiso arranca a las 12:30 PM en el Centro de México (14:30 ET y 11:30 AM PT).

    Actividad deportiva del jueves 23 de abril 2026

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    Draft: Arranca la selección de jugadores colegiales rumbo a la NFL. La transmisión inicia a las 18:00 horas en el Centro de México.
    La transmisión del evento la podrás ver en México a través de TUDN y ViX.

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