NFL Partidos de hoy 23 de abril: Mexicanos en el extranjero y el Draft de la NFL Mateo Chávez salta a la cancha con AZ Alkmar y con el Anderlecht podría ver actividad César Huerta. La NFL tiene un capítulo especial con el Draft.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

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La actividad deportiva en el mundo tiene un día tranquilo. Dos mexicanos podrían tener minutos de juegos, con sus respectivos equipos. En primera instancia, Mateo Chávez con el AZ Alkmar enfrenta a Go Ahead Eagles, en partido de la Jornada 31 de la Eredivisie.

Mateo Chávez y su equipo acaban de proclamarse campeones de Copa, por lo que querrán seguir por el buen momento en la Liga.

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El partido se pone en marcha a las 12:30 PM en el Centro de México (14:30 ET y 11:30 AM PT en los Estados Unidos).

En la Liga de Bélgica, STVV recibe al Anderlecht, donde milita César ‘Chino’ Huerta. El compromiso arranca a las 12:30 PM en el Centro de México (14:30 ET y 11:30 AM PT).

Actividad deportiva del jueves 23 de abril 2026