Ronaldinho Ronaldinho anunció su primer disco junto a íconos como Pitbull o Sean Paul El exjugador del Barcelona decidió lanzar su carrera en la música como cantante y productor.

Por: Antonio Maldonado Síguenos en Google

Video Ronaldinho lanzó su primer disco musical junto a Pitbull y Sean Paul

Ronaldinho se ha olvidado de las canchas por un momento y ha decidido cumplir uno de sus sueños para incursionar en la música tras el lanzamiento de su producción “Camisa 10”, en donde realiza colaboraciones con estrellas de todo el mundo.

La leyenda brasileña anunció a través de sus redes sociales su incursión en esta industria, en donde su álbum cuenta con 60 canciones en donde comparte micrófonos con artistas como Sean Paul y Pitbull, entre muchos otros.

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"Este álbum reúne a un equipo de estrellas globales y, para mí, es un sueño hecho realidad, porque la música siempre ha sido parte de mi vida.

"Soy fan de Sean Paul desde hace mucho tiempo. Le puso banda sonora a tantas fiestas con éxitos que nunca olvidaremos y fue un privilegio estar a su lado", comentó el exjugador del Barcelona por medio de un comunicado.

Este proyecto lanza a Ronaldinho al mundo de la música no solo como cantante, sino también como productor, ya que creo un sello discográfico llamado Tu música, en donde estaría asociado a los productores Allan Jesus y Roni Maltz Bin, además de Roberto de Assis, hermano y mánager del exjugador brasileño.

¿Cuál es el legado de Ronaldinho en el futbol?

Dinho es considerado el máximo exponente del ‘Jogo Bonito’, convirtiéndose en un ícono mundial por su espectacular estilo de juego que demostró en clubes como el Gremio, Paris Saint Germain, Barcelona, Milan, Flamengo, Atlético Mineiro, Fluminense y hasta Querétaro.

Por si fuera poco, lo conquistó todo en los equipos en los que jugó, ya que presume un Mundial con Brasil, una Copa Libertadores con Mineiro, una Champions League con el Barcelona y hasta un balón de oro en el 2005.