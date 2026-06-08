    Futbol

    Christian Eriksen manda mensaje tras colapsar en partido de Dinamarca

    Después de desplomarse, el medio danés reapareció en redes sociales para mandar un mensaje que tranquilizó a todos.

    Por:
    Pedro A. Gálvez
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    Video Drama: Eriksen colapsa otra vez en pleno partido con Dinamarca

    Christian Eriksen reapareció en redes sociales para tranquilizar a todos, después de las imágenes que le dieron la vuelta al mundo. El mediocampista se desplomó en el partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania, mismo que fue suspendido tras la emergencia médica.

    A través de su cuenta de Instagram, Eriksen mandó un mensaje para anunciar que se encuentra bien y se está recuperando, además de descartar que haya sido una situación como la que vivió en 2021.

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    “Quiero que todos sepan que estoy bien y me encuentro en casa con mi familia. Como pueden imaginarse, recibir una descarga de mi DCI ha tenido un gran impacto en mí y en mi familia, pero quiero tranquilizar a todos, porque esta ha sido una situación diferente a la que pasó en 2021. Me siento bien y mi recuperación ya ha comenzado”, escribió el danés.

    En el mismo mensaje, el jugador de 34 años agradeció el apoyo y las muestras de cariño que ha recibido, además de la labor que han hecho los médicos para prevenir este tipo de situación.

    “Además del agradecimiento a los jugadores y al cuerpo médico en el campo, estoy increíblemente agradecido con los doctores que me han cuidado a mi y a mi corazón a través de los años. Mi DCI hizo exactamente para lo que fue diseñado: protegerme cuando fuera necesario”, continuó.

    Finalmente Eriksen descartó hablar de su futuro, pues por ahora quiere enfocarse en su recuperación y en pasar tiempo con su familia.

    “Por ahora, estoy enfocado en mi recuperación, pasar tiempo con mi familia, ir de vacaciones y jugar futbol con mis hijos”, sentenció.

    Video Christian Eriksen está bien y será dado de alto en muy pronto
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