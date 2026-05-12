Futbol Partidos del martes 12 de mayo: Mexicanos en España y Cristiano Ronaldo La actividad de mitad de semana continúa con emocionantes encuentros en todos los frentes alrededor del planeta futbol.

Video Atlético cae con Celta, pero Obed Vargas sigue sumando minutos

El balón sigue rondando a mitad de semana y este martes 12 de mayo del 2026 nos tiene reservado duelos emocionantes en todos los frentes como los mexicanos en España y la Liga de Arabia.

En la liga de Medio Oriente, el Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, recibe Al Hilal en la recta final del futbol de aquel país.

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Mientras en España, la Jornada 36 se abre con tres encuentros: Betis, de Álvaro Fidalgo, vs. Elche, el Osasuna vs. Atlético de Madrid, de Obed Vargas, y el Celta de Vigo vs. Levante.

Partidos de hoy martes 12 de mayo del 2026

Liga de Arabia

- Al-Nassr vs. Al Hilal - El partido arranca a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

LaLiga

- Celta de Vigo vs. Elche - El partido arranca a las 11:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 1:00 pm ET, a la 12:00 pm CT y a las 10:00 am PT.

- Betis vs. Elche - El partido arranca a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

- Osasuna vs. Atlético de Madrid - El partido arranca a las 1:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:30 pm ET, a la 2:30 pm CT y a las 12:30 am PT.