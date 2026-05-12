Partidos del martes 12 de mayo: Mexicanos en España y Cristiano Ronaldo
La actividad de mitad de semana continúa con emocionantes encuentros en todos los frentes alrededor del planeta futbol.
El balón sigue rondando a mitad de semana y este martes 12 de mayo del 2026 nos tiene reservado duelos emocionantes en todos los frentes como los mexicanos en España y la Liga de Arabia.
En la liga de Medio Oriente, el Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, recibe Al Hilal en la recta final del futbol de aquel país.
Mientras en España, la Jornada 36 se abre con tres encuentros: Betis, de Álvaro Fidalgo, vs. Elche, el Osasuna vs. Atlético de Madrid, de Obed Vargas, y el Celta de Vigo vs. Levante.
Partidos de hoy martes 12 de mayo del 2026
Liga de Arabia
- Al-Nassr vs. Al Hilal - El partido arranca a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.
LaLiga
- Celta de Vigo vs. Elche - El partido arranca a las 11:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 1:00 pm ET, a la 12:00 pm CT y a las 10:00 am PT.
- Betis vs. Elche - El partido arranca a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.
- Osasuna vs. Atlético de Madrid - El partido arranca a las 1:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:30 pm ET, a la 2:30 pm CT y a las 12:30 am PT.
Partidos del 11 de mayo
Partidos del 10 de mayo
Partidos del 9 de mayo
Partidos del 8 de mayo
Partidos del 7 de mayo