    Mundial 2026

    Partidos de hoy lunes 11 de mayo: Prelista mundialista de México y mexicanos en el extranjero

    El lunes se darán a conocer las prelistas de las selecciones para la Copa del Mundo y actividad en la Liga de Rusia.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Video Hay fecha para los primeros convocados al Mundial y 'sparrings'

    Día tranquilo en cuanto actividad futbolística se refiere en el mundo. No tenemos partidos en España, Inglaterra e Italia, por lo que el balón gira en la Liga de Rusia con el compromiso, Dínamo Moscú ante Krasnodar, Luis Chavez saltará a la cancha con su equipo. Inicia a las 11:00 AM en el Centro de México (13:00 ET y 10:00 AM PT).

    La FIFA obliga a todas las selecciones participantes a entregar una prelista de 55 futbolistas, que será reducida para la justa deportiva.

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    México y el resto de los representativos están obligados a hacerlo, por lo que el técnico Javier Aguirre dará a conocer este listado de jugadores.

    En Línea de 4 tendrá una edición especial con Javier ‘Chicharito’ Hernández como invitado, el programa lo podrás ver en México a las 21:00 horas en el Centro de México, (23:00 ET y 20:00 PT en los Estados Unidos).

    El programa lo podrás ver en ambos países a través de TUDN y la plataforma digital ViX.

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