Liga MX Partidos de hoy sábado 9 de mayo: Cuartos de Final en Liga MX y mexicanos en el extranjero Intensa actividad de los jugadores mexicanos en sus respectivas competiciones en el mundo, pero lo que sobresale son los partidos de Liga MX.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Cruz Azul tiene alentadora estadística cuando gana el partido de ida en Liguilla

Rueda el esférico este sábado desde temprana hora con el compromiso entre Fulham (Raúl Jiménez) en contra de Bournemouth, en la Premier League. El partido arranca a las 8:00 AM en el Centro de México, (10:00 AM ET y 7:00 AM PT en los Estados Unidos).

En España, Atlético de Madrid recibe al Celta de Vigo, donde Obed Vargas podría tener minutos de actividad. El cotejo inicia a las 10:30 AM en el Centro de México (12:30 PM ET y 9:30 AM PT).

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A las 13:00 horas en el Centro de México (15:00 ET y 12:00 PM PT) está programado el compromiso Real Sociedad ante Betis de Álvaro Fidalgo.

En la Liga de Turquía, Konyaspor se mide al Fenerbahçe de Edson Álvarez. El silbatazo inicial es a las 11:00 AM, en el Centro de México (13:00 ET y 10:00 AM PT).

En la Liga de Arabia, Al Feiha enfrenta a Al-Qadisiya del mexicano Julián Quiñones. El juego se pone en marcha a las 12:00 PM en el Centro de México (14:00 ET y 11:00 AM PT).

Partidos de hoy sábado 9 de mayo del 2026

Liga MX

Chivas ante Tigres: Guadalajara buscará remontarle la ventaja a los Universitarios en el Akron. El compromiso es a las 19:00 horas en el Centro de México (21:00 ET y 18:00 PT).

Cruz Azul vs. Atlas: La Máquina de nuevo juega en el Banorte al recibir a los Rojinegros con ligera ventaja. El silbatazo está programado a las 21:10 horas en el Centro de México (23:10 ET y 20:10 PT de los Estados Unidos).

Lo podrás ver en México a través de Canal 5, TUDN y la plataforma digital ViX.