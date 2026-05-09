    Liga MX

    Partidos de hoy sábado 9 de mayo: Cuartos de Final en Liga MX y mexicanos en el extranjero

    Intensa actividad de los jugadores mexicanos en sus respectivas competiciones en el mundo, pero lo que sobresale son los partidos de Liga MX.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Rueda el esférico este sábado desde temprana hora con el compromiso entre Fulham (Raúl Jiménez) en contra de Bournemouth, en la Premier League. El partido arranca a las 8:00 AM en el Centro de México, (10:00 AM ET y 7:00 AM PT en los Estados Unidos).

    En España, Atlético de Madrid recibe al Celta de Vigo, donde Obed Vargas podría tener minutos de actividad. El cotejo inicia a las 10:30 AM en el Centro de México (12:30 PM ET y 9:30 AM PT).

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    A las 13:00 horas en el Centro de México (15:00 ET y 12:00 PM PT) está programado el compromiso Real Sociedad ante Betis de Álvaro Fidalgo.

    En la Liga de Turquía, Konyaspor se mide al Fenerbahçe de Edson Álvarez. El silbatazo inicial es a las 11:00 AM, en el Centro de México (13:00 ET y 10:00 AM PT).

    En la Liga de Arabia, Al Feiha enfrenta a Al-Qadisiya del mexicano Julián Quiñones. El juego se pone en marcha a las 12:00 PM en el Centro de México (14:00 ET y 11:00 AM PT).

    Partidos de hoy sábado 9 de mayo del 2026

    Liga MX
    Chivas ante Tigres: Guadalajara buscará remontarle la ventaja a los Universitarios en el Akron. El compromiso es a las 19:00 horas en el Centro de México (21:00 ET y 18:00 PT).

    Cruz Azul vs. Atlas: La Máquina de nuevo juega en el Banorte al recibir a los Rojinegros con ligera ventaja. El silbatazo está programado a las 21:10 horas en el Centro de México (23:10 ET y 20:10 PT de los Estados Unidos).

    Lo podrás ver en México a través de Canal 5, TUDN y la plataforma digital ViX.

    En los Estados Unidos, por TUDN, la app de tudn.com y ViX.

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