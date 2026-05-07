    Europa League

    Partidos de hoy jueves 7 de mayo: Semifinal Europa League y CR7 salta a la cancha en la Liga de Arabia

    Conoceremos al finalista de Europa League en el partido entre Aston Villa vs. Nottingham Forest; En Arabia el cotejo Al-Shabab vs. Al-Nassr.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Video Resumen | ¡Nottingham saca ventaja en la ida! Gran duelo inglés en City Ground

    Intensa actividad futbolista en el mundo destacando el compromiso de Europa League entre el Aston Villa y el Nottingham Forest, quien llega con ventaja de un gol, al partido.

    En Rusia se disputa la Copa con el partido entre Krasnodar ante Dínamo de Moscú donde milita el mexicano Luis Chávez. Rueda el balón a las 11:30 AM en el Centro de México (13:30 ET y 10:30 AM en PT, de los Estados Unidos).

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    En la Liga de Arabia destaca el compromiso entre Al-Shabab vs. Al-Nassr del portugués Cristiano Ronaldo. El cotejo se pone en marcha a las 12:00 PM en el Centro de México, (14:00 en ET y 13:00 PT).

    Partidos de hoy jueves 7 de mayo del 2026

    Europa League
    Aston Villa ante Nottingham Forest: El juego inicia a las 13:00 horas en el Centro de México, (15:00 ET y 12:00 PM en PT de los Estados Unidos).

    El partido lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN y la plataforma digital ViX.

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