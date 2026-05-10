Partidos de hoy domingo 10 de mayo: Liga MX, Cuartos de Final y mexicanos en el extranjero
Barcelona ante Real Madrid llama la atención en el futbol internacional, Pumas ante América y Pachuca vs. Toluca, en la Liga MX.
En la Liga de Escocia el compromiso Celtic ante Rangers, donde el Julián Araujo podría tener minutos de actividad. El silbatazo es a las 5:00 AM en el Centro de México (7:00 AM ET y 4:00 AM PT en los Estados Unidos).
En la Serie A, Fiorentina frente al Genoa de Johan Vásquez. Arranca el cotejo a las 7:00 AM en el Centro de México (9:00 AM ET y 8:00 AM PT).
Milan vs. Atlanta inicia a las 12:45 PM en el Centro de México (14:45 ET y 11:45 AM PT).
En la Eredivisie, Feyenoord se mide al AZ Alkmaar de Mateo Chávez. El inicio programado a las 8:45 AM en el Centro de México (10:45 AM ET y 7:45 AM PT).
En la Liga de Grecia, AEK vs. Panathinaikos de Orbelín Pineda, el juego arranca a las 10:30 AM en el Centro de México (12:30 PM ET y 9:30 AM PT).
En la Liga de Rusia, Lokomotiv se mide al. FC Baltika Kaliningrad donde podría tener minutos César Montes. Los horarios 10:30 AM en el Centro de México (12:30 PM ET y 9:30 AM PT). En otro partido, Dínamo Moscú ante Krasnodar, Luis Chavez saltará a la cancha con su equipo. Inicia a las 11:00 AM en el Centro de México (13:00 ET y 10:00 AM PT).
En LaLiga, el Clásico Barcelona ante Real Madrid es uno de los encuentros más esperados por los aficionados. Arranca a las 13:00 horas en el Centro de México (15:00 ET y 12:00 PM PT).
Partidos del domingo 10 de mayo del 2026
Liga MX
Pachuca vs. Toluca: Los Diablos Rojos deberán remontar la desventaja ante unos Tuzos que los sorprendieron en el infierno. El partido inicia a las 17:00 horas en el Centro de México (19:00 ET y 16:00 PT en los Estados Unidos).
La transmisión va para la Unión Americana a través de TUDN, la app de tudn.com y la plataforma digital ViX.
Pumas vs. América: La ida fue candente y se esperan más emociones en Ciudad Universitaria. El silbatazo es a las 19:15 horas en el Centro de México (21:15 ET y 18:15 PT en los Estados Unidos.
En México se transmite por Canal 5, TUDN y ViX.
En los Estados Unidos, por TUDN, la app de tudn.com y la plataforma digital ViX.
Liga MX Femenil
América vs. Toluca: Las Águilas liquidaron a las Diablas en la ida, por lo que Toluca va por el milagro en el Ciudad de los Deportes. Inicia a las 12:00 PM en el Centro de México (14:00 ET y 11:00 AM PT).
En México se transmite por Canal 9, TUDN y Vix.
En los Estados Unidos por TUDN, la app de tudn.com y la plataforma digital ViX.
Rayadas vs. Pachuca: Las Tuzas se llevaron ventaja de 2-0, por lo que Monterrey querrá remontar para acceder a la Final. El inicio es a las 18:15 en el Centro de México (20:15 ET y 17:15 PT).
En ambos países el cotejo se verá por ViX.
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