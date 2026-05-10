    Liga MX

    Partidos de hoy domingo 10 de mayo: Liga MX, Cuartos de Final y mexicanos en el extranjero

    Barcelona ante Real Madrid llama la atención en el futbol internacional, Pumas ante América y Pachuca vs. Toluca, en la Liga MX.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Video Pumas vs. América: Henry Martín sorprende con su respuesta sobre queja de la UNAM por alineación

    En la Liga de Escocia el compromiso Celtic ante Rangers, donde el Julián Araujo podría tener minutos de actividad. El silbatazo es a las 5:00 AM en el Centro de México (7:00 AM ET y 4:00 AM PT en los Estados Unidos).

    En la Serie A, Fiorentina frente al Genoa de Johan Vásquez. Arranca el cotejo a las 7:00 AM en el Centro de México (9:00 AM ET y 8:00 AM PT).

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    Milan vs. Atlanta inicia a las 12:45 PM en el Centro de México (14:45 ET y 11:45 AM PT).

    En la Eredivisie, Feyenoord se mide al AZ Alkmaar de Mateo Chávez. El inicio programado a las 8:45 AM en el Centro de México (10:45 AM ET y 7:45 AM PT).

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    Liga MX

    En la Liga de Grecia, AEK vs. Panathinaikos de Orbelín Pineda, el juego arranca a las 10:30 AM en el Centro de México (12:30 PM ET y 9:30 AM PT).

    En la Liga de Rusia, Lokomotiv se mide al. FC Baltika Kaliningrad donde podría tener minutos César Montes. Los horarios 10:30 AM en el Centro de México (12:30 PM ET y 9:30 AM PT). En otro partido, Dínamo Moscú ante Krasnodar, Luis Chavez saltará a la cancha con su equipo. Inicia a las 11:00 AM en el Centro de México (13:00 ET y 10:00 AM PT).

    En LaLiga, el Clásico Barcelona ante Real Madrid es uno de los encuentros más esperados por los aficionados. Arranca a las 13:00 horas en el Centro de México (15:00 ET y 12:00 PM PT).

    Partidos del domingo 10 de mayo del 2026

    Liga MX
    Pachuca vs. Toluca: Los Diablos Rojos deberán remontar la desventaja ante unos Tuzos que los sorprendieron en el infierno. El partido inicia a las 17:00 horas en el Centro de México (19:00 ET y 16:00 PT en los Estados Unidos).
    La transmisión va para la Unión Americana a través de TUDN, la app de tudn.com y la plataforma digital ViX.

    Pumas vs. América: La ida fue candente y se esperan más emociones en Ciudad Universitaria. El silbatazo es a las 19:15 horas en el Centro de México (21:15 ET y 18:15 PT en los Estados Unidos.
    En México se transmite por Canal 5, TUDN y ViX.
    En los Estados Unidos, por TUDN, la app de tudn.com y la plataforma digital ViX.

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    Liga MX Femenil
    América vs. Toluca: Las Águilas liquidaron a las Diablas en la ida, por lo que Toluca va por el milagro en el Ciudad de los Deportes. Inicia a las 12:00 PM en el Centro de México (14:00 ET y 11:00 AM PT).
    En México se transmite por Canal 9, TUDN y Vix.
    En los Estados Unidos por TUDN, la app de tudn.com y la plataforma digital ViX.

    Rayadas vs. Pachuca: Las Tuzas se llevaron ventaja de 2-0, por lo que Monterrey querrá remontar para acceder a la Final. El inicio es a las 18:15 en el Centro de México (20:15 ET y 17:15 PT).
    En ambos países el cotejo se verá por ViX.

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