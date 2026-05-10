Futbol AEK y Orbelín se coronan en Grecia El mediocampista mexicano se corona por segunda ocasión en la liga de Grecia tras vencer al Panathinaikos.

Video AEK y Orbelín Pineda se coronan en Grecia

Orbelín Pineda y el AEK se coronaron este domingo en la Super Liga de Grecia tras vencer 2-1 al Panathinaikos en la ronda de play-offs de la Super Liga de Grecia y hacer imposible que sus perseguidores PAOK y Olympiacos le den alcance a falta de dos partidos.

Es la segunda ocasión que el mediocampista mexicano se corona en el país helénico, la primera fue en la campaña 2023 de la mano del técnico argentino Matías Almeyda.

PUBLICIDAD

Pineda jugó todo el partido en la OPAP Arena y cumplió, como toda la campaña, con una destacada actuación. Fue amonestado a los 85 minutos y completó el duelo.

Los goles fueron obra de Zini, a los 72, y de Joao Mario, a los 90+3, por el AEK, mientras por el rival marcó Andrews Tetteh, a los 62.

Este es el tercer título de Orbelín en Grecia, por que también en la campaña 2022-2023 se coronó en la Copa junto a Almeyda.

AEK sumó 70 puntos a falta de seis por disputar, mientras el PAOK suma 62, mismos que el Olympiacos.

Orbelín Pineda rumbo al Mundial 2026

Orbelín Pineda empuja por un sitio en la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre que estará en el Mundial 2026 que se celebrará en junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá.

Y su nombre debería aparecer este lunes en las lista preliminar del Tri rumbo a la competencia de la FIFA.