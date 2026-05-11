Futbol Keyrol Figueroa, joya del Liverpool, elige jugar para Honduras en lugar de Estados Unidos El hijo del histórico Maynor Figueroa será pieza clave de Honduras para el proyecto del Mundial 2030.

Video Keyrol Figueroa elige jugar para Honduras de cara al Mundial 2030

Keyrol Figueroa, joya del Liverpool e hijo del excapitán de La H Maynor Figueroa, anunció su decisión de jugar para la selección mayor de Honduras en lugar de Estados Unidos.

“Hoy quiero anunciarles mi decisión para representar a mi país: ¡Vamos Honduras!”, dice el delantero de 19 años en un video que compartió la Federación de Futbol de Honduras donde aparece junto a Maynor Figueroa caminando en el pasillo del estadio del Wigan, equipo en el que su padre destacó en la Premier League.

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“¿Quieres continuar el camino?”, preguntar el excapitán de La Bicolor, a lo que su hijo responde “100 por ciento”.

¿Por qué Keyrol Figueroa pudo jugar para Estados Unidos?

Keyrol Figueroa nació en Tegucigalpa el 31 de agosto del 2006, pero obtuvo la doble nacionalidad porque de niño se mudó a Estados Unidos para formarse en la academia de FC Dallas antes de unirse al Liverpool en 2018 cuando tenía 12 años.

Figueroa pasó por la Sub-17, Sub-19 y Sub-20 de Estados Unidos antes de decidirse jugar para la selección mayor de Honduras para continuar con el legado de su padre.

“Nunca dije que no, toda mi vida he tenido el sentido hondureño”, declaró Keyrol sobre su pasado en la selección estadounidense.

Keyrol Figueroa es la promesa más emocionante que tiene el futbol catracho. En mayo del 2024 firmó su primer contrato profesional con el Liverpool donde ha pasado por todas las categorías, desde la Sub-14 hasta la Premier League 2.

Keyrol Figuera registra 11 goles en 14 partidos esta temporada en la Premier League 2, incluso fue nominado a jugador del mes del torneo en enero pasado.