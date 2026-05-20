    Futbol

    Partidos de hoy 20 de mayo: Final Europa League y Concacaf Champions Cup Femenina

    La actividad del futbol de mitad de semana nos tiene reservados emocionantes duelos en todos los frentes.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Así puedes ver la Final de la Europa League entre Freiburg y Aston Villa

    La actividad del futbol de mitad de semana continúa este miércoles 20 de mayo de 2026 con duelos de alto calibre en todos los frentes como la Final de la Europa League y las Semifinales de la Champions Cup Femenina.

    La primera de las finales de la UEFA ya está aquí cuando el Freiburg enfrente al Aston Villa en Estambul en un duelo en que los de la Premier League parecen favoritos, pero tras la brillante campaña del conjunto alemán, nada se puede descartar.

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    Fútbol

    En la competencia de la Concacaf, se busca a los dos finalistas cuando el América enfrente al Gotham y Washington Spirit vs. Pachuca.

    Partidos de hoy miércoles 20 de mayo de 2026

    Europa League Final
    - Freiburg vs. Aston Villa - El partido arranca a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm, a las 2:00 pm ET y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver por UniMás, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

    Concacaf Champions Cup Femenina Semifinales
    - América vs. Gotham - El partido arranca a la 5:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:30 pm, a las 6:30 pm ET y a las 4:30 pm PT.

    - Washington Spirit vs. Pachuca - El partido arranca a la 8:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:30 pm, a las 9:30 pm ET y a las 7:30 pm PT.

    Partidos del 19 de mayo
    Partidos del 18 de mayo
    Partidos del 17 de mayo
    Partidos del 16 de mayo
    Partidos del 15 de mayo

    Video Friburgo vs. Aston Villa: así se jugará la Final de la UEFA Europa League 2026
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