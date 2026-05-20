Futbol Partidos de hoy 20 de mayo: Final Europa League y Concacaf Champions Cup Femenina La actividad del futbol de mitad de semana nos tiene reservados emocionantes duelos en todos los frentes.

Video Así puedes ver la Final de la Europa League entre Freiburg y Aston Villa

La actividad del futbol de mitad de semana continúa este miércoles 20 de mayo de 2026 con duelos de alto calibre en todos los frentes como la Final de la Europa League y las Semifinales de la Champions Cup Femenina.

La primera de las finales de la UEFA ya está aquí cuando el Freiburg enfrente al Aston Villa en Estambul en un duelo en que los de la Premier League parecen favoritos, pero tras la brillante campaña del conjunto alemán, nada se puede descartar.

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En la competencia de la Concacaf, se busca a los dos finalistas cuando el América enfrente al Gotham y Washington Spirit vs. Pachuca.

Partidos de hoy miércoles 20 de mayo de 2026

Europa League Final

- Freiburg vs. Aston Villa - El partido arranca a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm, a las 2:00 pm ET y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver por UniMás, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

Concacaf Champions Cup Femenina Semifinales

- América vs. Gotham - El partido arranca a la 5:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:30 pm, a las 6:30 pm ET y a las 4:30 pm PT.

- Washington Spirit vs. Pachuca - El partido arranca a la 8:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:30 pm, a las 9:30 pm ET y a las 7:30 pm PT.