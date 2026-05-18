Premier League Partidos del lunes 18 de mayo: Actividad en la Premier League de Inglaterra El Arsenal podría dar un paso clave en la obtención del título de la Premier League, cuando enfrente al Burnley.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

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Las ligas de futbol en el mundo están a punto de definirse, con la aproximación de la Copa del Mundo. En Inglaterra, el Arsenal podría dar otro paso importante para conseguir el anhelado título de la Premier League.

Los Gunners y el Manchester City son los únicos cuadros que disputan la posibilidad de campeonar, por lo que Arsenal tiene gran posibilidad de sumar de a tres cuando reciba al Burnley, que ocupa el penúltimo sitio de la tabla general.

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