    Premier League

    Partidos del lunes 18 de mayo: Actividad en la Premier League de Inglaterra

    El Arsenal podría dar un paso clave en la obtención del título de la Premier League, cuando enfrente al Burnley.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Video Final inédita de la UEFA Champions League entre PSG y Arsenal

    Las ligas de futbol en el mundo están a punto de definirse, con la aproximación de la Copa del Mundo. En Inglaterra, el Arsenal podría dar otro paso importante para conseguir el anhelado título de la Premier League.

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    Los Gunners y el Manchester City son los únicos cuadros que disputan la posibilidad de campeonar, por lo que Arsenal tiene gran posibilidad de sumar de a tres cuando reciba al Burnley, que ocupa el penúltimo sitio de la tabla general.

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    Rueda el balón a las 13:00 hora del Centro de México (15:00 ET y 12:00 PM ET en los Estados Unidos).

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