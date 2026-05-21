    Futbol

    Partidos del jueves 21 de mayo: Cruz Azul vs. Pumas Final Liga MX

    Arranca la serie por el título del Clausura 2026, además hay actividad de los mexicanos en el exterior.

    Por:Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video Cruz Azul vs. Pumas: Dónde ver la Final de Ida de la Liguilla Clausura 2026

    Ya es jueves 21 de mayo del 2026 y es tiempo de Final de la Liga MX. Así, Cruz Azul y Pumas jugarán el partido de ida por el título del Clausura 2026.

    Pero antes, también se disputan emocionantes juegos alrededor del planeta futbol.

    PUBLICIDAD

    En La Liga de Arabia el Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, enfrenta al Damac. De ganar el club del astro portugués, Ronaldo asegura su primer título oficial en su actual club.

    Además, el Al Ittihad recibe al Al-Qadisiya, de Julián Quiñones, que busca el título de goleo en la última jornada del torneo. Está a dos anotaciones de Ivan Toney del Al Ahli.

    Más sobre Futbol

    Partidos de hoy 20 de mayo: Final Europa League y Concacaf Champions Cup Femenina
    1 mins

    Partidos de hoy 20 de mayo: Final Europa League y Concacaf Champions Cup Femenina

    Fútbol
    Partidos del martes 19 de mayo: Premier League y Copa Libertadores
    2 mins

    Partidos del martes 19 de mayo: Premier League y Copa Libertadores

    Fútbol
    Partidos del lunes 18 de mayo: Actividad en la Premier League de Inglaterra
    1 mins

    Partidos del lunes 18 de mayo: Actividad en la Premier League de Inglaterra

    Fútbol
    Partidos del 17 de mayo: Pumas vs. Pachuca y mexicanos en el exterior
    4 mins

    Partidos del 17 de mayo: Pumas vs. Pachuca y mexicanos en el exterior

    Fútbol
    Cristiano Ronaldo y Al-Nassr pierden la AFC Champions League Two
    2 mins

    Cristiano Ronaldo y Al-Nassr pierden la AFC Champions League Two

    Fútbol
    Celtic y Julián Araujo son campeones en la Liga de Escocia
    2 mins

    Celtic y Julián Araujo son campeones en la Liga de Escocia

    Fútbol
    La historia del Milagro de Berna, en el Mundial de 1954
    3:42

    La historia del Milagro de Berna, en el Mundial de 1954

    Fútbol
    Romario Da Silva recibe parte médico tras su terrible lesión con Motagua
    1 mins

    Romario Da Silva recibe parte médico tras su terrible lesión con Motagua

    Fútbol
    Casemiro se sincera: Cristiano Ronaldo es el mejor, pero Bale es "más completo"
    1 mins

    Casemiro se sincera: Cristiano Ronaldo es el mejor, pero Bale es "más completo"

    Fútbol
    Neymar sorprende a sus fans con cosplay de Naruto
    1 mins

    Neymar sorprende a sus fans con cosplay de Naruto

    Fútbol

    Más tarde, el Anderlecht, del Chino Huerta, va con el STVV. El mexicano busca seguir sumando minutos para hacerse de un sitio en el grupo de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2025.

    Finalmente, por la noche Cruz Azul y Pumas disputan el juego de ida de la Gran Final del Clausura 2026.

    Partidos de hoy jueves 21 de mayo del 2026

    Mundial Sub-17
    Sorteo Varonil y Femenil - El sorteo inicia a las 7:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 am ET, a las 8:00 am CT y a las 6:00 am PT. En México podrás ver la transmisión por TUDN.

    Liga Arabia
    - Al-Nassr vs. Damac - El partido inicia a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a las 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

    - Al Ittihad vs. Al-Qadisiya - El partido inicia a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a las 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

    Liga Bélgica
    - Anderlecht vs. STVV - El partido inicia a las 12:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:30 pm ET, a las 1:30 pm CT y a las 11:30 am PT.

    PUBLICIDAD

    Liga MX Final Clausura 2026
    - Cruz Azul vs. Pumas - El partido inicia a las 8:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 pm ET, a las 9:00 pm CT y a las 7:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México a través de Canal 5, TUDN y ViX. Mientras en los Estados Unidos por Univision, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

    Partidos 20 de mayo
    Partidos 19 de mayo
    Partidos 18 de mayo
    Partidos 17 de mayo
    Partidos 16 de mayo

    Video Víctor Velázquez espera anunciar pronto sede del nuevo estadio del Cruz AZul
    Relacionados:
    FutbolLiga MXPumasPumas UNAMCruz Azul

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Socias por accidente
    Riquísimos por cierto
    Gratis
    Laura Bozzo
    Camino a Arcadia
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX