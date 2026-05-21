Futbol Partidos del jueves 21 de mayo: Cruz Azul vs. Pumas Final Liga MX Arranca la serie por el título del Clausura 2026, además hay actividad de los mexicanos en el exterior.

Video Cruz Azul vs. Pumas: Dónde ver la Final de Ida de la Liguilla Clausura 2026

Ya es jueves 21 de mayo del 2026 y es tiempo de Final de la Liga MX. Así, Cruz Azul y Pumas jugarán el partido de ida por el título del Clausura 2026.

Pero antes, también se disputan emocionantes juegos alrededor del planeta futbol.

PUBLICIDAD

En La Liga de Arabia el Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, enfrenta al Damac. De ganar el club del astro portugués, Ronaldo asegura su primer título oficial en su actual club.

Además, el Al Ittihad recibe al Al-Qadisiya, de Julián Quiñones, que busca el título de goleo en la última jornada del torneo. Está a dos anotaciones de Ivan Toney del Al Ahli.

Más tarde, el Anderlecht, del Chino Huerta, va con el STVV. El mexicano busca seguir sumando minutos para hacerse de un sitio en el grupo de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2025.

Finalmente, por la noche Cruz Azul y Pumas disputan el juego de ida de la Gran Final del Clausura 2026.

Partidos de hoy jueves 21 de mayo del 2026

Mundial Sub-17

Sorteo Varonil y Femenil - El sorteo inicia a las 7:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 am ET, a las 8:00 am CT y a las 6:00 am PT. En México podrás ver la transmisión por TUDN.

Liga Arabia

- Al-Nassr vs. Damac - El partido inicia a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a las 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

- Al Ittihad vs. Al-Qadisiya - El partido inicia a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a las 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

Liga Bélgica

- Anderlecht vs. STVV - El partido inicia a las 12:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:30 pm ET, a las 1:30 pm CT y a las 11:30 am PT.

PUBLICIDAD

Liga MX Final Clausura 2026

- Cruz Azul vs. Pumas - El partido inicia a las 8:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 pm ET, a las 9:00 pm CT y a las 7:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México a través de Canal 5, TUDN y ViX. Mientras en los Estados Unidos por Univision, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.