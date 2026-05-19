    Futbol

    Partidos del martes 19 de mayo: Premier League y Copa Libertadores

    El balón no para y nos tiene reservados emocionantes duelos en todos los frentes a lo largo y ancho del planeta futbol.

    Por:Omar Carrillo
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    Video ¡Insólito! Solo el futbol logra una escena que los fans de Oasis no se imaginaban

    El futbol no para y este martes 19 de mayo del 2026 nos tiene reservados duelos de alto calibre a lo largo y ancho del planeta como los de Premier League y Copa Libertadores.

    En Inglaterra, se cierra la Jornada 37 con un par de encuentros que pueden ser determinantes: Bournemouth vs. Manchester City y Chelsea vs. Tottenham.

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    Mientras en Sudamérica se juega la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y destacan los duelos: Fluminense vs. Bolívar, Rosario Central vs. UCV, Boca Juniors vs. Cruzeiro e Independiente vs. Libertad.

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    Partidos de hoy martes 19 de mayo del 2026

    Premier League
    - Bournemouth vs. Manchester City - El partido arranca a las 12:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:30 pm ET, 1:30 pm CT y a las 11:30 am PT.

    - Chelsea vs. Tottenham - El partido arranca a las 1:15 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:15 pm ET, 2:25 pm CT y a las 12:15 pm PT.

    Copa Libertadores
    - Fluminense vs. Bolívar - El partido arranca a las 4:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 6:00 pm ET, 5:00 pm CT y a las 3:00 pm PT.

    - Rosario Central vs. UCV - El partido arranca a las 4:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 6:00 pm ET, 5:00 pm CT y a las 3:00 pm PT.

    - Boca Juniors vs. Cruzeiro - El partido arranca a las 6:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:30 pm ET, 7:30 pm CT y a las 5:30 pm PT.

    - Independiente vs. Libertad - El partido arranca a las 8:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 pm ET, 9:00 pm CT y a las 7:00 pm PT.

    Partidos del 18 de mayo
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