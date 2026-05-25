NBA Partidos del lunes 25 de mayo: Playoffs de la NBA y Beisbol MLB El futbol en el mundo tiene una breve pausa, previo a la Copa del Mundo y el mundo deportivo se concentra en la NBA y el beisbol de las Grandes Ligas.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

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Los diversos campeonatos de futbol en el mundo han por concluido su respectiva temporada, para encarar en unos días la Copa Mundial de Futbol. Aún queda pendiente el conocer a los campeones de la Champions League, Conference League y Concacaf Champions Cup.

En el transcurso de esta semana conoceremos a los monarcas de estas competiciones.

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En el basquetbol de la NBA, se juega el cuarto partido de la Final de Conferencia entre Cavaliers de Cleveland y New York Knicks, al momento los neoyorquinos suman tres victorias y van por la barrida al jugar en casa.

El compromiso arranca a las 18:00 horas en el Centro de México, (20:00 horas ET y 17:00 horas en PT).