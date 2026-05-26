    Futbol

    Partidos de hoy 26 de mayo: Amistosos internacionales y Copa Libertadores

    La actividad del futbol continúa y nos tiene reservados interesantes duelos en todos los frentes.

    Por:
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    La actividad del futbol continúa a media semana con partidos interesantes en todos los frentes como los amistosos internacionales rumbo al Mundial 2026 y la Copa Libertadores.

    En los juegos de preparación rumbo a la Copa del Mundo, Marruecos enfrentará a Burundí en la búsqueda de ponerse a punto para enfrentar el Grupo C de la competencia de la FIFA.

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    Concacaf W Qualifiers |2025

    Mientras en la Libertadores se juega la última jornada antes del parón por el torneo mundialista y destacan los juegos: Flamengo vs. Cusco, Estudiantes vs. Independiente de Medellín y Nacional vs. Coquimbo Unido.

    Partidos de hoy martes 26 de mayo del 2026

    Amistosos rumbo al Mundial
    - Marruecos vs. Burundí - El partido arranca a las 9:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 am ET, a las 10:00 am CT y a las 8:00 am PT.

    Copa Libertadores
    - Flamengo vs. Cusco - El partido arranca a las 6:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:30 am ET, a las 7:30 am CT y a las 5:30 am PT.

    - Estudiantes vs. Independiente Medellín - El partido arranca a las 6:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:30 am ET, a las 7:30 am CT y a las 5:30 am PT.

    - Nacional vs. Coquimbo Unido - El partido arranca a las 6:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:30 am ET, a las 7:30 am CT y a las 5:30 am PT.

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