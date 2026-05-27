UEFA Conference League Partidos de hoy 27 de mayo: Crystal Palace vs. Rayo Vallecano Final Conference League La actividad de media semana tiene como platillo principal, la final del torneo de la UEFA.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video Horario y dónde ver Crystal Palace vs. Rayo Vallecano Final de la Conference League

La actividad de media semana nos tiene reservado como platillo principal la Final de la UEFA Conference League entre Crystal Palace y Rayo Vallecano que se celebrará en la Red Bull Arena de Leipzig, Alemania.

Mientras tanto, en Sudámerica la Copa Libertadores tendrá su última jornada previa al Mundial 2026 con duelos como: Independiente del Valle vs. Rosario Central, Fluminense vs. Deportivo La Guaira, Peñarol vs. Sante Fe y Corinthians vs. Platense.

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Partidos de hoy miércoles 27 de mayo del 2026

Copa Libertadores

- Independiente del Valle vs. Rosario Central - El partido arranca a las 4:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 6:00 pm ET, a las 5:00 pm CT y a las 3:00pm.

- Fluminense vs. Deportivo La Guaira - El partido arranca a las 6:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 8:30 pm ET, a las 7:30 pm CT y a las 5:30pm PT.

- Peñarol vs. Sante Fe - El partido arranca a las 6:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 8:30 pm ET, a las 7:30 pm CT y a las 5:30pm PT.

- Corinthians vs. Platense - El partido arranca a las 6:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos, a las 8:30 pm ET a las 7:30 pm CT y a las 5:30pm PT.

UEFA Conference League Final

- Crystal Palace vs. Rayo Vallecano - El partido arranca a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, ViX. tudn.com y app de TUDN.