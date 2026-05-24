    Liga MX

    Partidos de hoy domingo 24 de mayo: Final Liga MX y mexicanos en el exterior

    Pumas vs. Cruz Azul definen al campeón del Clausura 2026 y última jornada en los campeonatos europeos de Liga.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Video Cruz Azul recibe apoyo de la afición previo a la Final de Liga MX con gran banderazo

    Los diversos campeonatos en Europa vivirán su última jornada y los mexicanos que militan en el Viejo Continente tendrían sus minutos finales de la campaña, con sus respectivos equipos.

    En la Serie A de Italia, el Lecce se mide al Genoa de Johan Vásquez. El compromiso arranca a las 7:00 AM en el Centro de México (9:00 AM ET y 6:00 AM PT en los Estados Unidos).

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    El Milan se mide a Cagliari y Santi Giménez podría ver los últimos minutos de actividad con su equipo, previo a su incorporación a la Selección Mexicana. Los horarios son los mismos que en el partido anterior.

    En la Premier League, el Fulham recibe al New Castle, donde Raúl Jiménez busca un cierre digno de campaña. Rueda el balón a las 9:00 AM en el Centro de México (11:00 AM ET y 8:00 AM en PT de los Estados Unidos).

    En la Liga de España, el Atlético de Madrid visita al Villarreal, Obed Vargas, en su último compromiso de temporada con los Colchoneros (13:00 en el Centro de México, 15:00 ET y 12:00 PM en PT).

    Partidos del domingo 24 de mayo del 2026

    Liga MX:
    Final Pumas vs. Cruz Azul: Rueda el esférico en Ciudad Universitaria a las 19:00 horas en el Centro de México (21:00 en el ET y 18:00 PT en los Estados Unidos).

    En México se transmite por Canal 5, TUDN y la plataforma digital ViX.

    En los Estados Unidos va por Univisión, TUDN, la app de tudn.com y ViX.

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