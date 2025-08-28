    Futbol

    Partidos de hoy 28 de agosto: Conference League y sorteo de Champions League

    La actividad futbolística de media semana nos tiene reservados emocionantes encuentros en distintos frentes.

    Por:
    TUDN
    Video Orbelín Pineda se luce ante el ‘Chino’ Huerta en la Conference League

    El futbol mantiene el balón rodando alrededor del mundo y la actividad futbolística de este jueves 28 de agosto del 2025 nos guarda el sorteo de la Champions League, duelos de la Conference League, Liga MX Femenil y mexicanos en Europa.

    Para arrancar el día, el sorteo de la fase de liga de la Champions League seguro, como es costumbre, nos tiene reservadas algunas sorpresas en los enfrentamientos de este año. Se celebrará en la ciudad de Mónaco.

    Más tarde, César Montes y Lokomotiv entrarán en acción en la Copa de Rusia ante el FC Akron, y en los Play-offs de Conference League, Mateo Chávez con el AZ enfrentará al Levski Sofía y tendremos a Orbelín Pineda ante el Chino Huerta en el AEK vs. Anderlecht.

    Finalmente, la Liga MX Femenil cierra su Jornada 8 con el duelo entre América vs. Santos.

    Partidos de hoy jueves 28 de agosto del 2025

    Champions League
    - Sorteo de la fase de liga - El sorteo inicia a las 10:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:00 pm ET, a las 11:00 am CT y a las 9:00 am PT. En Estados Unidos lo podrás ver por TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

    Copa de Rusia
    - Lokomotiv vs. FC Akron - El partido inicia a las 10:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:30 pm ET, a las 11:30 am CT y a las 9:300 am PT.

    Conference League
    - AZ vs. Levski Sofía - El partido inicia a las 11:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 1:30 pm ET, a las 12:30 pm CT y a las 10:30 am PT.

    - AEK vs. Anderlecht - El partido inicia a las 12:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a las 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

    Liga MX Femenil
    - América vs. Santos - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT. Lo podrás ver tanto en México como en Estados Unidos a través de ViX.

    Video ¡Todo listo! Dónde y a qué hora ver el sorteo de la Fase de Liga de la Champions

