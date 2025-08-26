    Futbol

    Partidos de hoy martes 26 de agosto: Sigue la Jornada 8 de Liga MX Femenil

    En Europa se definirán los primeros tres equipos que calificarán a la Fase de Liga de la Champions League.

    Por:
    TUDN
    Video Resumen | Barcelona vence al América y suma segundo triunfo en gira por México

    Este martes 26 de agosto continúa la Jornada 8 de la Liga MX Femenil con cuatro partidos, mientras que el mexicano Julián Araujo verá actividad en Inglaterra con el duelo entre Bournemouth y Brentford de la EFL Cup.

    En Europa arrancan los partidos de vuelta de los Playoffs para definir los últimos siete equipos que calificarán a la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

    PUBLICIDAD

    Este martes los primeros tres boletos saldrán entre el Kairat Almaty (Kazajistán), Celtic (Escocia), Pafos (Chipre), Estrella Roja (Serbia), Sturm Graz (Austria) y Bodo/Glimt (Noruega).

    Partidos de hoy martes 26 de agosto del 2025


    Champions League, vuelta de los Playoffs

    • Kairat Almaty vs. Celtic | 10:45 am Centro de México, 12:45 pm ET de EEUU
    • Pafos vs. Estrella Roja | 1 pm Centro de México, 3 pm ET de EEUU
    • Sturm Graz vs. Bodo/Glimt | 1 pm Centro de México, 3 pm ET de EEUU

    EFL Cup, Segunda Ronda

    • Bournemouth (Julián Araujo) vs. Brentford | 12:45 pm Centro de México, 2:45 pm ET de EEUU

    Liga MX Femenil, Jornada 8 Apertura 2025

    • Cruz Azul vs. Toluca | 3:45 pm Centro de México, 5:45 pm ET de EEUU
    • Querétaro vs. Tigres | 5 pm Centro de México, 7 pm ET de EEUU
    • Pachuca vs. Atlas | 7 pm Centro de México, 9 pm ET de EEUU
    • Chivas vs. Monterrey | 7:07 pm Centro de México, 9:07 pm ET de EEUU

    Más sobre Futbol

    1 min
    Partidos de hoy 24 de agosto: Liga MX cierra Jornada 6 con América y Real Madrid a escena

    Partidos de hoy 24 de agosto: Liga MX cierra Jornada 6 con América y Real Madrid a escena

    1 min
    Papá de Lamine Yamal ningunea a Nicki Nicole: Aquí sus polémicas declaraciones

    Papá de Lamine Yamal ningunea a Nicki Nicole: Aquí sus polémicas declaraciones

    1 min
    Así reaccionó Cristiano Ronaldo tras perder en penaltis la Supercopa de Arabia Saudita

    Así reaccionó Cristiano Ronaldo tras perder en penaltis la Supercopa de Arabia Saudita

    1 min
    El ruso Pavel Podkolzin impone récord del jugador más alto en el futbol

    El ruso Pavel Podkolzin impone récord del jugador más alto en el futbol

    2 min
    Edson Álvarez es refuerzo del Fenerbahce de Turquía con José Mourinho como director técnico

    Edson Álvarez es refuerzo del Fenerbahce de Turquía con José Mourinho como director técnico

    Relacionados:
    Futbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Algo azul
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD