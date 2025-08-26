Futbol
Partidos de hoy martes 26 de agosto: Sigue la Jornada 8 de Liga MX Femenil
En Europa se definirán los primeros tres equipos que calificarán a la Fase de Liga de la Champions League.
Por:TUDN
Video Resumen | Barcelona vence al América y suma segundo triunfo en gira por México
Este martes 26 de agosto continúa la Jornada 8 de la Liga MX Femenil con cuatro partidos, mientras que el mexicano Julián Araujo verá actividad en Inglaterra con el duelo entre Bournemouth y Brentford de la EFL Cup.
En Europa arrancan los partidos de vuelta de los Playoffs para definir los últimos siete equipos que calificarán a la Fase de Liga de la UEFA Champions League.
Este martes los primeros tres boletos saldrán entre el Kairat Almaty (Kazajistán), Celtic (Escocia), Pafos (Chipre), Estrella Roja (Serbia), Sturm Graz (Austria) y Bodo/Glimt (Noruega).
Partidos de hoy martes 26 de agosto del 2025
Champions League, vuelta de los Playoffs
- Kairat Almaty vs. Celtic | 10:45 am Centro de México, 12:45 pm ET de EEUU
- Pafos vs. Estrella Roja | 1 pm Centro de México, 3 pm ET de EEUU
- Sturm Graz vs. Bodo/Glimt | 1 pm Centro de México, 3 pm ET de EEUU
EFL Cup, Segunda Ronda
- Bournemouth (Julián Araujo) vs. Brentford | 12:45 pm Centro de México, 2:45 pm ET de EEUU
Liga MX Femenil, Jornada 8 Apertura 2025
- Cruz Azul vs. Toluca | 3:45 pm Centro de México, 5:45 pm ET de EEUU
- Querétaro vs. Tigres | 5 pm Centro de México, 7 pm ET de EEUU
- Pachuca vs. Atlas | 7 pm Centro de México, 9 pm ET de EEUU
- Chivas vs. Monterrey | 7:07 pm Centro de México, 9:07 pm ET de EEUU
Relacionados: