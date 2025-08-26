Partidos de hoy martes 26 de agosto: Sigue la Jornada 8 de Liga MX Femenil

Video Resumen | Barcelona vence al América y suma segundo triunfo en gira por México

Este martes 26 de agosto continúa la Jornada 8 de la Liga MX Femenil con cuatro partidos, mientras que el mexicano Julián Araujo verá actividad en Inglaterra con el duelo entre Bournemouth y Brentford de la EFL Cup.

En Europa arrancan los partidos de vuelta de los Playoffs para definir los últimos siete equipos que calificarán a la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

Este martes los primeros tres boletos saldrán entre el Kairat Almaty (Kazajistán), Celtic (Escocia), Pafos (Chipre), Estrella Roja (Serbia), Sturm Graz (Austria) y Bodo/Glimt (Noruega).

Partidos de hoy martes 26 de agosto del 2025



Champions League, vuelta de los Playoffs

Kairat Almaty vs. Celtic | 10:45 am Centro de México, 12:45 pm ET de EEUU

Pafos vs. Estrella Roja | 1 pm Centro de México, 3 pm ET de EEUU

Sturm Graz vs. Bodo/Glimt | 1 pm Centro de México, 3 pm ET de EEUU

EFL Cup, Segunda Ronda

Bournemouth (Julián Araujo) vs. Brentford | 12:45 pm Centro de México, 2:45 pm ET de EEUU

Liga MX Femenil, Jornada 8 Apertura 2025