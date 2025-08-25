Partidos de hoy 25 de agosto: Liga MX Femenil, Serie A y LaLiga

La actividad futbolística en México y en el mundo no se detiene, este día llama la atención la continuación de la Jornada 8 de la Liga MX Femenil con el partido Pumas ante Tijuana.

En España se cierra la Jornada 2 con el partido A thletic ante Rayo Vallecano a las 11:30 AM hora del centro de México, 13:30 hora del Este y 10:30 hora del Pacífico, en los Estados Unidos.

Sevilla frente a Getafe cierran la actividad con juego programado a la 13:30 hora del Centro de México, 15:30 hora del Este y 12:30 hora del Pacífico, en los Estados Unidos.

En Italia, los partidos Udinese ante Hellas Verona e Inter de Milán frente al Torino complementan la actividad del calcio.

PARTIDOS DE HOY LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025

Liga MX Femenil:

Pumas vs. Tijuana: A las 18:00 horas tiempo del Centro de México, 20:00 horas en el Este y 17:00 del Pacífico, en los Estados Unidos.

El partido lo podrás ver a través de la plataforma digital VIX, en ambos países.