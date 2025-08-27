El balón se mantiene girando y este miércoles 27 de agosto del 2025 la actividad gira, sobre todo, en las Semifinales de la Leagues Cup y en los Play-offs de la UEFA Champions League.

Pero antes de eso, Raúl Jiménez y el Fulham enfrentarán en la segunda ronda de la EFL al Bristol City en Inglaterra.

PUBLICIDAD

En lo más destacado de los Play-offs de la UEFA Champions League veremos al Copenhague de Rodrigo Huescas ante el Basel en el duelo de vuelta, mientras Edson Álvarez y el Fenerbahce jugarán ante el Benfica en Portugal.

Ya en la tarde-noche, Inter Miami y Orlando City disputarán un sitio en la final de la Leagues Cupo, al igual que LA Galaxy lo hará ante el Seattle Sounders.

Partidos de hoy miércoles 27 de agosto del 2025

EFL Cup

- Fulham vs. Bristol City - El partido dará inicio a las 12:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a la 1:45 pm CT y a las 11:45 am PT.

Play-offs UEFA Champions League

- Copenhague vs. Basel - El partido dará inicio a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a la 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

- Benfica vs. Fenerbahçe - El partido dará inicio a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a la 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

Leagues Cup

- Inter Miami vs. Orlando City - El partido dará inicio a la 6:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:30 pm ET, a la 7:30 pm CT y a las 5:30 pm PT.

- LA Galaxy vs. Seattle Sounders - El partido dará inicio a la 8:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:45 pm ET, a la 9:45 pm CT y a las 7:45 pm PT. El juego los podrás por UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

PUBLICIDAD