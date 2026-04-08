Futbol Partidos de miércoles 8 de abril: Champions League, Champions Cup y mexicanos en el exterior La actividad de media semana continúa con emocionantes duelos en todos los frentes a lo largo del planeta futbol.

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El balón sigue girando a lo largo del planeta futbol y este miércoles 8 de abril de 2026 nos tiene reservados duelos de alto calibre en todos los frentes como en la Champions League, la Champions Cup y los mexicanos en el exterior.

La actividad arranca con la Copa de Rusia cuando Dinamo, de Luis Chávez, enfrente al Krasnodar. También en Copa, pero de Chipre, el AEL, de Memo Ochoa, hará lo propio ante el Pafos.

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Más tarde, en juego de la Europa Leaue, el Betis de Álvaro Fidalgo visita al Braga.

Y en la Champions League jugarán Barcelona vs. Atlético de Madrid y PSG vs. Liverpool los juegos de ida de los Cuartos de Final.

Finalmente, en la Concacaf Champions Cup los juegos serán: Tigres vs. Seattle Sounders y Toluca vs. LA Galaxy.

Partidos de hoy miércoles 8 de abril del 2026

Copa Rusia

- Dinamo Moscú vs. Krasnodar - El partido inicia a las 9:15 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:15 am ET, a las 10:15 am CT y a las 8:15 am PT.

Copa Chipre

- AEL vs. Pafos - El partido inicia a las 10:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:00 pm ET, a las 11:00 am CT y a las 9:00 am PT.

Europa League

- Braga vs. Betis - El partido inicia a las 10:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. Este juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX y TUDN.

UEFA Champions League

- PSG vs. Liverpool - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. Este juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

- Barcelona vs. Atlético de Madrid - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. Este juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX, Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

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Concacaf Champions Cup

- Tigres vs. Seattle Sounders - El partido inicia a las 7:06 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:06 pm ET, a las 8:06 pm CT y a las 6:06 pm PT. Este juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX, UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

- Toluca vs. LA Galaxy - El partido inicia a las 9:06 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:06 pm ET, a las 10:06 pm CT y a las 8:06 pm PT. Este juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX, UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN.