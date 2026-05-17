    Futbol

    Partidos del 17 de mayo: Pumas vs. Pachuca y mexicanos en el exterior

    El balón se mantiene girando el fin de semana y nos tiene reservados emocionantes duelos en todos los frentes.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Horario y dónde ver el Pumas vs. Pachuca de Semifinales de Vuelta del Clausura 2026

    El final de la temporada se acerca y los juegos a lo largo, y ancho del planeta futbol nos reservan emociones a más no poder como el Pumas vs. Pachuca de las Semifinales del Clausura 2026, la Final de la Liga MX Femenil entre América y Monterrey o los mexicanos en el exterior.

    La actividad inicia en Bélgica con el Anderlecht, de César Huerta, ante el Mechelen. De ahí pasamos a la Eredivisie donde el AZ, de Mateo Chávez,enfrenta al NAC Breda. En Italia, el Genoa, de J ohan Vásquez, recibe al Milan, de Santiago Gimenez.

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    En la Premier League, Wolves enfrenta al Fulham, de Raúl Jiménez. Mientras, en Rusia el Baltika K va con el Dinamo, de Luis Chávez, y el CSKA frente al Lokomotiv, de César Montes.

    En Grecia, el AEK, de Orbelín Pineda, va con el Olympiakos y el Panathinaikos con el PAOK, de Jorge Sánchez.

    En LaLiga, Barcelona recibe al Betis, de Álvaro Fidalgo, el Sevilla al Real Madrid y el Atlético de Madrid, de Obed Vargas, al Girona.

    En la MLS, Inter Miami, de Lionel Messi y Germán Berterame, enfrenta al Timbers.

    La Final de la Liga MX Femenil, América espera a Rayadas y finalmente en las Semifinales de la Liga MX Pumas juega contra Pachuca.

    Partidos del domingo 17 de mayo del 2026

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    Liga Bélgica
    - Anderlecht vs. Mechelen - El partido arranca a las 5:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:30 am ET, a las 6:30 CT y a las 4:30 am PT.

    Eredivisie
    - AZ vs. NAC Breda - El partido arranca a las 6:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:30 am ET, a las 7:30 CT y a las 5:30 am PT.

    Serie A
    - Genoa vs. Milan - El partido arranca a las 7:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 am ET, a las 8:00 am CT y a las 6:00 am PT.

    Premier League
    - Wolves vs. Fulham - El partido arranca a las 8:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 am ET, a las 9:00 am CT y a las 7:00 am PT.

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    Liga Rusia
    - Baltika K vs. Dinamo - El partido arranca a las 9:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 am ET, a las 10:00 am CT y a las 8:00 am PT.

    - CSKA vs. Lokomotiv - El partido arranca a las 9:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 am ET, a las 10:00 am CT y a las 8:00 am PT.

    Liga Grecia
    - AEK vs. Olympiakos - El partido arranca a las 10:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:30 pm ET, a las 11:30 am CT y a las 9:30 am PT.

    - Panathinaikos vs. PAOK - El partido arranca a las 10:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:30 pm ET, a las 11:30 am CT y a las 9:30 am PT.

    LaLiga
    - Barcelona vs. Betis - El partido arranca a las 11:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 1:00 pm ET, a las 12:00 pm CT y a las 10:00 am PT.

    - Sevilla vs. Real Madrid - El partido arranca a las 11:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 1:00 pm ET, a las 12:00 pm CT y a las 10:00 am PT.

    - Atlético de Madrid vs. Girona - El partido arranca a las 11:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 1:00 pm ET, a las 12:00 pm CT y a las 10:00 am PT.

    - Inter Miami vs. Timbers - El partido arranca a las 4:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 6:00 pm ET, a las 5:00 pm CT y a las 3:00 pm PT.

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    Liga MX Femenil
    - América vs. Rayadas - El partido arranca a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a las 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

    Semifinales Clausura 2026
    - Pumas vs. Pachuca - El partido arranca a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT.

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