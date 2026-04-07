Futbol Partidos de 7 de abril: Champions League y Champions Cup La actividad de media semana en las competencias continentales nos tiene reservados duelos interesantes en todos los frentes.

Video Real Madrid vs Bayern Munich: Posibles alineaciones en los cuartos de final de la Champions League

El balón sigue rodando y no se detiene en las etapas definitivas de la Champions League y la Champions Cup, y nos tiene reservados duelos de alto calibres en los dos competencias.

En el torneo de la UEFA, Real Madrid enfrentará al Bayern Múnich y Sporting vs. Arsenal en los partidos de ida de los Cuartos de Final del torneo.

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Mientras en la misma instancia, en la competencia de la Concacaf, Nashville juega ante América y LAFC ante el Cruz Azul.

Finalmente, en la Liga MX, Querétaro y Juárez disputan su duelo pendiente de la Jornada 7 del Clausura 2026.

Partidos del martes 7 de abril del 2026

UEFA Champions League

- Real Madrid vs. Bayern Múnich - El partido arranca a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX, Univision y TUDN.

- Sporting vs. Arsenal - El partido arranca a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

- Nashville vs. América - El partido arranca a la 6:06 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:06 pm ET, a las 7:06 pm CT y a las 5:06 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estado Unidos por ViX y TUDN.

- LAFC vs. Cruz Azul - El partido arranca a la 8:06 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:06 pm ET, a las 9:06 pm CT y a las 7:06 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estado Unidos por ViX y TUDN.

Liga MX

- Querétaro vs. Juárez - El partido arranca a la 6:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estado Unidos por ViX.

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