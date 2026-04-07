Partidos de 7 de abril: Champions League y Champions Cup
La actividad de media semana en las competencias continentales nos tiene reservados duelos interesantes en todos los frentes.
El balón sigue rodando y no se detiene en las etapas definitivas de la Champions League y la Champions Cup, y nos tiene reservados duelos de alto calibres en los dos competencias.
En el torneo de la UEFA, Real Madrid enfrentará al Bayern Múnich y Sporting vs. Arsenal en los partidos de ida de los Cuartos de Final del torneo.
Mientras en la misma instancia, en la competencia de la Concacaf, Nashville juega ante América y LAFC ante el Cruz Azul.
Finalmente, en la Liga MX, Querétaro y Juárez disputan su duelo pendiente de la Jornada 7 del Clausura 2026.
Partidos del martes 7 de abril del 2026
UEFA Champions League
- Real Madrid vs. Bayern Múnich - El partido arranca a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX, Univision y TUDN.
- Sporting vs. Arsenal - El partido arranca a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.
- Nashville vs. América - El partido arranca a la 6:06 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:06 pm ET, a las 7:06 pm CT y a las 5:06 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estado Unidos por ViX y TUDN.
- LAFC vs. Cruz Azul - El partido arranca a la 8:06 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:06 pm ET, a las 9:06 pm CT y a las 7:06 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estado Unidos por ViX y TUDN.
Liga MX
- Querétaro vs. Juárez - El partido arranca a la 6:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estado Unidos por ViX.