Liga MX Federación Mexicana de Futbol rinde homenaje a expresidente Rafael del Castillo Ruiz El Dr. Rafael del Castillo Ruiz fue Presidente de la FMF entre 1980 y 1988.

FMF develó su retrato en el Salón de Presidentes y entregó a sus familiares una réplica del mismo y una fotografía emblemática de su mandato.

El día de hoy en una sesión solemne, el Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol rindió homenaje al Dr. Rafael del Castillo Ruiz por su amplia trayectoria, liderazgo y aportaciones fundamentales al desarrollo institucional del futbol mexicano.

Como parte de la serie de homenajes a sus exdirigentes, l a FMF develó su retrato en el Salón de Presidentes y entregó a sus familiares una réplica del mismo, un jersey personalizado y una fotografía emblemática de su mandato.

El Dr. Rafael del Castillo Ruiz inició su vínculo con el futbol desde muy joven como jugador amateur, manteniendo siempre una profunda pasión por este deporte.

Licenciado y Doctor en Derecho por la UNAM, dedicó más de seis décadas a la docencia en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Anáhuac, formando generaciones de profesionales en Derecho y Administración Pública.

En la década de los setenta asumió responsabilidades clave dentro de la FMF: e ncabezó la Comisión Disciplinaria, fue Secretario General y posteriormente Presidente de la Federación Mexicana de Futbol (1980–1988), tras recibir el respaldo mayoritario de los clubes y sectores que conformaban el futbol nacional.

Durante el evento, el Comisionado Presidente de la FMF, Mikel Arriola, explicó la razón de esta distinción:

“Hace un mes iniciamos con los reconocimientos a los expresidentes de la Federación Mexicana de Futbol. Nuestra Federación nació hace casi 100 años, apenas dos años después que el Banco de México. No estamos en estas instalaciones por casualidad; estamos aquí porque hubo presidentes que confiaron, institucionalizaron y sentaron las bases. Les tocaron épocas muy distintas, pero todos generaron hitos en la construcción de esta Federación”.

Arriola, el dirigente reconoció el legado del Doctor del Castillo: “ Fue una pieza clave para que nuestro país albergara un segundo Mundial, México 86.

Se concentró en preparar a la Selección Nacional para alcanzar la mejor actuación en nuestra historia mundialista. Entendió el futbol como un fenómeno social y cultural y supo que la Federación debía ser no solo una entidad deportiva, sino una institución al servicio del país. Fue parte de una generación que modernizó el modelo de gestión deportiva alineándolo con estándares internacionales. Impulsó la estructuración de Selecciones Menores para construir una pirámide más sólida que permitiera generar talento de manera continua”, agregó.

En representación del expresidente estuvieron presentes su esposa, María Teresa Torre de Mer Colmer; sus hijos, Rafael y Andrea; su yerno Daniel Majewski Trillas; así como sus nietos y amigos cercanos, entre ellos el exgobernador de Querétaro, Enrique Burgos, y el tres veces ganador del Premio Nacional del Deporte, Daniel Aceves.

Rafael del Castillo Torre de Mer al agradecer el homenaje a su padre expresó: “Mi padre está hoy delicado de salud, pero queremos agradecer de todo corazón que se le haga este reconocimiento en vida. Nos conmueve profundamente y jamás olvidaremos este homenaje a la trayectoria de un destacado directivo, hombre de bien y maestro de generaciones enteras, que pudo servir donde más amaba: en su queridísima Federación Mexicana de Futbol”.

Al evento asistieron todos los miembros del Comité Ejecutivo de la FMF, integrado por Mikel Arriola, Ivar Sisniega, Íñigo Riestra, José Antonio Huizar, Ivar Sisniega, Francisco Iturbide, José Vázquez, José Escobedo y Miguel Ángel Diez, quienes expresaron su admiración y reconocimiento a Rafael del Castillo.

Al abrir la ceremonia, el Director de Comunicación de FMF, Fernando Schwartz, recordó uno de los momentos más trascendentes de su gestión: la presentación ante la FIFA para obtener la sede de la Copa Mundial de la FIFA México 1986.

“Un acto resiliente que marca por qué Rafael del Castillo peleó y ganó ese Mundial de 1986 frente a una potencia como Estados Unidos, representada por Kissinger, Pelé y Beckenbauer”, agregó.