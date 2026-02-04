Futbol Fenerbahce ficha a campeón del mundo para ser competencia de Edson Álvarez El Machín es el mediocampista con menos partidos en el club turco rumbo al Mundial 2026.

Video ¿Edson Álvarez en problemas? Fenerbahce ficha a campeón del mundo



Edson Álvarez tendrá más competencia en el Fenerbahce. El club turco anunció a su flamante refuerzo del mercado invernal, el mediocampista francés N’Golo Kanté.

Fenerbahce le dio la bienvenida al campeón del mundo que llega procedente del Al-Ittihad de Arabia Saudita donde ganó dos títulos en dos años y medio.

Con la llegada de Kanté, se complica el panorama de Edson Álvarez para tener la continuidad deseada en el Fenerbahce que en este mercado sumó a otro mediocampista a sus filas, el también francés Mattéo Guendouzi que arribó del Lazio por 28 millones de euros.

El técnico del Fenerbahce, Domenico Tedesco, también cuenta entre sus opciones del mediocampo con el brasileño Fred y el turco Ismaiel Yüksek.

De los mediocampistas mencionados, salvo Kanté y Guendouzi que acaban de llegar en este mercado de fichajes, Edson Álvarez es el que menos partidos registra en la actual temporada. El mexicano ha visto 1,080 minutos distribuidos en 16 encuentros.

Yüksek suma 1,975 minutos en 30 apariciones, mismas que registra Fred, pero con 1,789 minutos.

El Machín viene de ser titular con el Fenerbahce en Liga ante el Kocaelispor, partido que significó su regresó a las canchas tras superar una lesión de tobillo.

Las lesiones han sido un obstáculo para Edson Álvarez esta temporada. El mexicano busca ser titular indiscutible en su equipo para llegar lo mejor preparado al Mundial 2026 que disputará en casa con la Selección Mexicana.