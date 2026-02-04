    Futbol

    Venezuela jugará en México ante América, Cruz Azul y Brasil

    La Vinotinto Femenina anunció su gira de partidos en territorio mexicano para la fecha FIFA de febrero-marzo.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Venezuela enfrentará a América, Cruz Azul y Brasil en México!


    La selección femenil de Venezuela anunció que tendrá una gira de partidos en México para la fecha FIFA de febrero-marzo en donde enfrentará a Cruz Azul, América y Brasil.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Futbol

    Fenerbahce ficha a campeón del mundo para ser competencia de Edson Álvarez
    1 mins

    Fenerbahce ficha a campeón del mundo para ser competencia de Edson Álvarez

    Fútbol
    Partidos de hoy martes 3 de febrero: América debuta en la Concacaf Champions Cup 2026
    2 mins

    Partidos de hoy martes 3 de febrero: América debuta en la Concacaf Champions Cup 2026

    Fútbol
    El árbitro Pascal Kaiser sorprendió a su pareja al proponerle matrimonio en el estadio
    1 mins

    El árbitro Pascal Kaiser sorprendió a su pareja al proponerle matrimonio en el estadio

    Fútbol
    Partidos de hoy 2 de febrero: Cristiano Ronaldo con el Al-Nassar y Edson Álvarez con el Fenerbahce
    1 mins

    Partidos de hoy 2 de febrero: Cristiano Ronaldo con el Al-Nassar y Edson Álvarez con el Fenerbahce

    Fútbol
    ¡Stephano Carrillo en modo on fire! Dos goles en dos partidos
    1 mins

    ¡Stephano Carrillo en modo on fire! Dos goles en dos partidos

    Fútbol
    MrBeast “compra” en pleno partido a un arquero para meter un penal
    1 mins

    MrBeast “compra” en pleno partido a un arquero para meter un penal

    Fútbol
    Partidos de hoy 30 de enero: Mexicanos en el extranjero y Liga MX
    3 mins

    Partidos de hoy 30 de enero: Mexicanos en el extranjero y Liga MX

    Fútbol
    Ex campeón con América da la sorpresa y ficha con Barcelona
    1 mins

    Ex campeón con América da la sorpresa y ficha con Barcelona

    Fútbol
    Partidos del jueves 29 de enero: UEFA Europa League y Julián Quiñones
    2 mins

    Partidos del jueves 29 de enero: UEFA Europa League y Julián Quiñones

    Fútbol
    César Montes, muy cerca de uno de los grandes del futbol turco
    1 mins

    César Montes, muy cerca de uno de los grandes del futbol turco

    Fútbol

    La Vinotinto Femenina jugará contra La Máquina el sábado 28 de febrero, luego el miércoles 4 de marzo se medirá a la selección brasileña, y cerrará la gira en tierras mexicanas el sábado 7 de abril frente a las Águilas.

    Las sedes y los horarios de los partidos amistosos serán anunciados más adelante.

    Venezuela no será la única selección que se enfrente a Brasil, ya que México recién anunció su partido ante la Verdeamarela a jugarse en el Estadio Ciudad de los Deportes.

    El México vs. Brasil se celebrará el sábado 7 de marzo, día en que Venezuela enfrente al América, por lo que el partido podría jugarse en otra sede.

    La gira en México le servirá a la Vinotinto, que dirige el brasileño Ricardo Belli, para su preparación de cara a la Conmebol Liga de Naciones que se reanudará en abril.

    Venezuela es líder de la competición con ocho puntos tras registrar dos victorias y dos empates. La Vinotinto está por encima de Argentina, Chile y Colombia que le persiguen con siete puntos.

    Relacionados:
    FutbolBrasil (F)

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tráiler: Mochaorejas
    El hilo rojo
    Tormento
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX