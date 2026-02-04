Venezuela jugará en México ante América, Cruz Azul y Brasil
La Vinotinto Femenina anunció su gira de partidos en territorio mexicano para la fecha FIFA de febrero-marzo.
La selección femenil de Venezuela anunció que tendrá una gira de partidos en México para la fecha FIFA de febrero-marzo en donde enfrentará a Cruz Azul, América y Brasil.
La Vinotinto Femenina jugará contra La Máquina el sábado 28 de febrero, luego el miércoles 4 de marzo se medirá a la selección brasileña, y cerrará la gira en tierras mexicanas el sábado 7 de abril frente a las Águilas.
Las sedes y los horarios de los partidos amistosos serán anunciados más adelante.
Rumbo a México ✈️🇲🇽— Vinotinto Femenina (@FemeninoFVF) February 3, 2026
La #VinotintoFemenina se medirá en partidos amistosos ante Brasil y los clubes mexicanos Cruz Azul y Águilas del América en territorio azteca 🙋♀️🤝#SiempreVinotinto 🇻🇪 pic.twitter.com/yo6WT7w6Gs
Venezuela no será la única selección que se enfrente a Brasil, ya que México recién anunció su partido ante la Verdeamarela a jugarse en el Estadio Ciudad de los Deportes.
El México vs. Brasil se celebrará el sábado 7 de marzo, día en que Venezuela enfrente al América, por lo que el partido podría jugarse en otra sede.
La gira en México le servirá a la Vinotinto, que dirige el brasileño Ricardo Belli, para su preparación de cara a la Conmebol Liga de Naciones que se reanudará en abril.
Venezuela es líder de la competición con ocho puntos tras registrar dos victorias y dos empates. La Vinotinto está por encima de Argentina, Chile y Colombia que le persiguen con siete puntos.