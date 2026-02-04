Futbol Venezuela jugará en México ante América, Cruz Azul y Brasil La Vinotinto Femenina anunció su gira de partidos en territorio mexicano para la fecha FIFA de febrero-marzo.

La selección femenil de Venezuela anunció que tendrá una gira de partidos en México para la fecha FIFA de febrero-marzo en donde enfrentará a Cruz Azul, América y Brasil.

La Vinotinto Femenina jugará contra La Máquina el sábado 28 de febrero, luego el miércoles 4 de marzo se medirá a la selección brasileña, y cerrará la gira en tierras mexicanas el sábado 7 de abril frente a las Águilas.

Las sedes y los horarios de los partidos amistosos serán anunciados más adelante.

Rumbo a México ✈️🇲🇽



Venezuela no será la única selección que se enfrente a Brasil, ya que México recién anunció su partido ante la Verdeamarela a jugarse en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El México vs. Brasil se celebrará el sábado 7 de marzo, día en que Venezuela enfrente al América, por lo que el partido podría jugarse en otra sede.

La gira en México le servirá a la Vinotinto, que dirige el brasileño Ricardo Belli, para su preparación de cara a la Conmebol Liga de Naciones que se reanudará en abril.