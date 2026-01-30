¡Stephano Carrillo en modo on fire! Dos goles en dos partidos
El delantero mexicano firma su segundo gol en el triunfo del Dordrecht 2-1 sobre el Vitesse en el Eerste Divisie.
El mexicano Stephano Carrillo fue pieza clave en el triunfo de su equipo el Dordrecht 2-1 sobre el Vitesse en el Eerste Divisie de Países Bajos. (Segunda División). El delantero de 19 años abrió el marcador para su equipo al minuto 47, en una jugada donde se encontró con el esférico dentro del área para empujarlo a las redes.
Carrillo, la semana pasada, se ‘estreno’ con su escuadra al conseguir su primer gol en los Países Bajos. En su segundo compromiso con el Dordrecht firmó su segundo tanto, por lo que anda de racha el mexicano.
El Dordrecht marcha en la posición 11 de la tabla general con 31 puntos y suma dos victorias consecutivas en donde Stephano Carrillo ha colaborado con tanto.
