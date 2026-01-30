Futbol MrBeast “compra” en pleno partido a un arquero para meter un penal El popular youtuber hizo de las suyas en un duelo a beneficio en Catar.

MrBeast hizo de las suyas en el " Match for Hope 2026" y en el partido benéfico organizado por la Fundación Educación Encima de Todo (EAA) en Catar, "compró" en 10 mil dólares a un portero para poder anotar un penal.

La imagen, por supuesto, se hizo rápidamente viral.

Y es que a su equipo, Team AboFlah, le marcaron un penal a los 71 minutos del duelo y desde fuera del campo le hicieron llegar al estadounidense un portafolio con 10 mil dólares.

Se lo entregó al arquero rival, como lo suele hacer en sus populares videos, que lo tomó y sin saber que hacer lo mostró a la tribuna. Este, incluso preguntó a la afición si debía tomarlo o no.

Finalmente, luego de que el guardameta intentó regresarle el dinero, un rival lo distrajo y MrBest marcó desde los 11 pasos con el arco vacío.

Por supuesto, toda la escena fue para hacer las delicias de los aficionados que siguieron el duelo.

El Match for Hope 2026 reunió a leyendas del futbol y creadores de contenido y se celebró en el Estadio Ahmad bin Ali de Catar. Previo al juego se presentaron The Chainsmokers y Jonas Brothers.

Entre las figuras de ambos ámbitos que estuvieron presentes en el juego estuvieron Chunkz, Diego Costa, Marcelo, Sharky, Eden Hazard, Anwar, AboFlah, Thierry Henry, Omar Abdulrahm, Tota, Taiyo Kimura, Franck Ribéry, Gerard Piqué y por supuesto MrBeast.