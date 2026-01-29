Futbol Ex campeón con América da la sorpresa y ficha con Barcelona El futbolista fue recibido como toda una estrella por los aficionados a su llegada a Ecuador.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Benedetto alza la voz sobre la Liga MX: "Ustedes los mexicanos la menosprecian"

La ex figura del América, Darío Benedetto, sorprendió al fichar con el Barcelona tras su paso por el futbol paraguayo y el argentino donde no la pasó bien en el último año.

El atacante fue recibido como toda una estrella a su llegada a Ecuador para ultimar detalles y firmar el contrato con el equipo de Guayaquil, sin embargo, también fue increpado por personas que le exigieron títulos.

PUBLICIDAD

A su llegada el ‘Pipa’ indicó señaló que dejará todo por el club más grande del futbol ecuatoriano.

“ Barcelona es el club más grande del Ecuador, por eso no me costó nada aceptar. Voy a entregarlo todo por esta camiseta”, indicó el atacante.

El ex jugador del América vestirá con el Barcelona de Guayaquil el número 9 en su dorsal, mismo que ocupó con las Águilas donde fue bicampeón de Concacaf.