    Futbol

    Ex campeón con América da la sorpresa y ficha con Barcelona

    El futbolista fue recibido como toda una estrella por los aficionados a su llegada a Ecuador.

    Por:
    Raúl Martínez
    Video Benedetto alza la voz sobre la Liga MX: "Ustedes los mexicanos la menosprecian"

    La ex figura del América, Darío Benedetto, sorprendió al fichar con el Barcelona tras su paso por el futbol paraguayo y el argentino donde no la pasó bien en el último año.

    El atacante fue recibido como toda una estrella a su llegada a Ecuador para ultimar detalles y firmar el contrato con el equipo de Guayaquil, sin embargo, también fue increpado por personas que le exigieron títulos.

    A su llegada el ‘Pipa’ indicó señaló que dejará todo por el club más grande del futbol ecuatoriano.

    Barcelona es el club más grande del Ecuador, por eso no me costó nada aceptar. Voy a entregarlo todo por esta camiseta”, indicó el atacante.

    El ex jugador del América vestirá con el Barcelona de Guayaquil el número 9 en su dorsal, mismo que ocupó con las Águilas donde fue bicampeón de Concacaf.

    Además de jugar para los Azulcremas, Darío Benedetto jugó para A rsenal de Sarandí, Defensa y Justica, Xolos de Tijuana, Boca Juniors, Olympique de Marsella, Elche, Querétaro, Olimpia y Newell´s Old Boys.

    Darío Benedetto Barcelona de Guayaquil América

