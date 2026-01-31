    Liga MX

    Partidos de hoy 31 de enero: Liga MX y mexicanos en el extranjero

    Continua la J4 del Clausura con América vs. Necaxa y León vs. Tigres; en la Erevidisie AZ Alkmaar enfrenta al NEC Nijmegen.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    Video Las Águilas del América se toman la oficial del Clausura 2026

    Sábado de intensa actividad futbolística en el Viejo Continente y en nuestro país. En la Liga de Bélgica, Cercle Brugge enfrenta a Antwep, donde Heriberto Jurado podría ver actividad con su equipo.

    En la Erevisidie, AZ Alkmaar ante NEC Njimegen de Mateo Chávez. En LaLiga, Elche se mide a Barcelona, el partido arranca a las 14:00 horas, 15:00 en el Este y 12:00 PM en el Pacífico.

    Partidos de hoy sábado 31 de enero de 2026

    Liga MX
    América vs. Necaxa: El compromiso arranca a las 16:00 horas en el Centro de la Ciudad de México, 17:00 en el Este y 14:00 horas en el Pacífico, en los Estados Unidos.
    El partido lo podrás ver en México en Canal 5, TUDN y ViX. En los Estados Unidos TUDN, la app de tudn.com y ViX.

    Atlas vs. Mazatlán: El juego inicia a las 17:00 horas en el Centro de México, 18:00 en el Este y 15:00 en el Pacífico. El compromiso se podrá ver en México y los Estados Unidos a través de ViX.

    Atlético San Luis vs. Chivas: El partido se pone en marcha a las 17:00 horas en el Centro de México, 18:00 en el Este y 15:00 en el Pacífico y lo podrás ver en los Estados Unidos en ViX.

    León vs. Tigres: Arranca el cotejo a las 19:00 horas en el Centro de México, 20:00 en el Este y 17:00 en el Pacífico. En los Estados Unidos se transmite a través de ViX.

    Monterrey vs. Tijuana: El compromiso se pone en marcha a las 19:00 horas en el Centro de México, 20:00 horas en el Este y 17:00 en el Pacífico. El partido se transmite en TUDN en México y en los Estados Unidos en TUDN, la app de TUDN y ViX.

