Futbol El árbitro Pascal Kaiser sorprendió a su pareja al proponerle matrimonio en el estadio El silbante no tuvo temor de formalizar el compromiso con un estadio repleto de aficionados en la Bundesliga.

El futbol y el amor sorprendió a todos este fin de semana, el árbitro Pascal Kaiser le propuso matrimonio a su pareja en pleno partido entre el Colonia y el Wolfsburgo de la Bundesliga.

El silbante preparó todo a la perfección, para que quedará registro de su petición, tenía el anillo preparado y las cámaras alrededor, entró al campo, se hincó e hizo la pregunta obligada.

La numerosa afición en el estadio aplaudió y celebró junto a la feliz pareja al recibir el “sí, acepto”, todo lo sellaron con un beso que fue capatdo por las cámaras.

Pascal Kaiser dirige el futbol en divisiones inferiores y años atrás declaró que es gay y la comunidad alemana lo respaldó y se volvió un portavoz reconocido y respetado.