    Futbol

    El árbitro Pascal Kaiser sorprendió a su pareja al proponerle matrimonio en el estadio

    El silbante no tuvo temor de formalizar el compromiso con un estadio repleto de aficionados en la Bundesliga.

    Por:
    Alonso Ramírez
    Video ¡Love is love! Árbitro se compromete en el estadio previo a un juego

    El futbol y el amor sorprendió a todos este fin de semana, el árbitro Pascal Kaiser le propuso matrimonio a su pareja en pleno partido entre el Colonia y el Wolfsburgo de la Bundesliga.

    El silbante preparó todo a la perfección, para que quedará registro de su petición, tenía el anillo preparado y las cámaras alrededor, entró al campo, se hincó e hizo la pregunta obligada.

    La numerosa afición en el estadio aplaudió y celebró junto a la feliz pareja al recibir el “sí, acepto”, todo lo sellaron con un beso que fue capatdo por las cámaras.

    Pascal Kaiser dirige el futbol en divisiones inferiores y años atrás declaró que es gay y la comunidad alemana lo respaldó y se volvió un portavoz reconocido y respetado.

    La fiesta en el estadio se cerró con el triunfo del Colonia por la mínima diferencia sobre los Wolfs, triunfo que los llevó a la décima posición del campeonato alemán.

    Futbol

