    Futbol

    Partidos de hoy 31 de diciembre: Liga de Arabia y CAN

    El futbol cierra el año con emocionantes juegos alrededor de mundo.

    Por:
    TUDN
    Video Julián Quiñones se queda sin DT, un viejo conocido de la Liga MX

    El año 2025 se cierra con actividad futbolística de alto nivel alrededor del mundo como los juegos de la Copa Africana de Naciones y los de la Liga de Arabia.

    En el torneo de selecciones destacan los juegos entre Guinea Ecuatorial ante Argelia y Gabón vs. Costa de Marfil. También juegan Sudán vs. Burkina Fasso y Mozambique vs. Camerún.

    Mientras en la liga de Medio Oriente, el Al Qadisiya de Julián Quiñones enfrenta al

    Al-Shabab

    Fútbol

    Partidos de hoy miércoles 31 de diciembre del 2025

    Copa Africana de Naciones

    - Guinea Ecuatorial vs. Argelia - El partido inicia a las 10:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 am ET, a las 10:00 am CT y a las 8:00 am PT.

    - Sudán vs. Burkina Fasso - El partido inicia a las 10:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 am ET, a las 10:00 am CT y a las 8:00 am PT.

    - Gabón vs. Costa de Marfil - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a las 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

    - Mozambique vs. Camerún - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a las 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

    Liga de Arabia
    - Al-Shabab vs. Al-Qadisiya - El partido inicia a las 11:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:30 pm ET, a las 11:30 am CT y a las 9:30 am PT.

    Partidos del 30 de diciembre
    Partidos del 29 de diciembre
    Partidos del 28 de diciembre
    Partidos del 27 de diciembre
    Partidos del 26 de diciembre

