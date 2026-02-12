    Milan

    ¡Buenas noticias para Santi Giménez! Su regreso a las canchas se acerca

    El técnico del Milan, Massimiliano Allegri, da a conocer la fecha de regreso a las canchas del futbolista mexicano.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    ¡Buenas noticias para el Milan y la Selección Mexicana! El regreso de Santiago Giménez a las canchas de futbol se aproxima. El técnico Rossonero, Massimiliano Allegri, dio a conocer el estado de salud del delantero mexicano, quien ha estado fuera de las canchas los últimos cuatro meses debido a lesión en el tobillo.

    Tras una cirugía y un largo proceso de recuperación, el técnico Allegri incluyó a Giménez en los jugadores que están próximos a reaparecer en las canchas. Este informe llega en el momento justo al Milan, quien carece de gol y la urgencia de tener minutos de juego para el llamado ‘Chaquito’ Giménez.

    Durante la conferencia Massimiliano Allegri aseguró que Leao y Giménez estarán de regreso en las canchas, en aproximadamente un mes, a mediados de marzo para la parte final de la Serie A de Italia y los últimos partidos de preparación del Tri de cara a la Copa del Mundo.

    El 15 de marzo próximo Milan se enfrenta a la Lazio y se espera que para esa fecha Santiago Giménez esté listo en el ataque Rossonero. Por esas fechas, la Selección Mexicana se mide a Portugal y Bélgica en la Fecha FIFA, por lo que es poco probable que tome parte de la convocatoria del Tri.

    El ‘Vasco’ Aguirre quiere contar con la mejor versión de Santiago Giménez para una posible convocatoria al Tri y eso lo tendría que conseguir en los meses de abril y mayo, asegurando que esté en el nivel óptimo que llegó a mostrar antes de la lesión en el tobillo.

